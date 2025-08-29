ब्रेंडन टेलर ने वनडे में की वापसी, सबसे लंबे वनडे करियर के मामले में सचिन-जयसूर्या के क्लब में एंट्री
सबसे लंबा वनडे करियर रिकॉर्ड दर्ज करने के मामले में ब्रेंडन टेलर सचिन तेंदुलकर और सनथ जयसूर्या के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हमवतन सीन विलियम्स का रिकॉर्ड तोड़ा।
अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने शुक्रवार को करीब 4 साल बाद वनडे में वापसी की है। भ्रष्टाचार रोधी और डोपिंग रोधी संहिताओं के उल्लंघन के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा साढ़े तीन साल के निलंबन के बाद उन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। उन्होंने 2021 के बाद पहला मैच खेलते हुए न्यूजीलैड के खिलाफ मुकाबले में 44 और सात रन बनाए थे और अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अपना पहला वनडे खेला। टेस्ट में वापसी के साथ ही टेलर 21वीं सदी में पदार्पण करने वाले सभी खिलाड़ियों में सबसे लंबे टेस्ट करियर वाले खिलाड़ी बन गए और सबसे लंबे प्रारूप के इतिहास में सबसे लंबे करियर वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए।
ब्रेंडन टेलर ने शुक्रवार को हरारे में चार साल बाद अपना पहला वनडे खेला। टेलर ने 1 जनवरी 2001 के बाद से 50 ओवर के खेल में पदार्पण करने वाले सभी बल्लेबाजों के बीच सबसे लंबे वनडे करियर का 21वीं सदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। टेलर ने 2004 में श्रीलंका के खिलाफ बुलावायो में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी और अब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही ये उपलब्धि हासिल की। टेलर ने इस सदी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में सबसे लंबे वनडे करियर के मामले में सीन विलियम्स (19 वर्ष 300 दिन) को पीछे छोड़ दिया। दाएं हाथ के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पाकिस्तान के दिग्गज जावेद मियांदाद (20 वर्ष 272 दिन) को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 में भी जगह बनाई। पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे करियर के मामले में अब केवल सचिन तेंदुलकर (22 वर्ष 91 दिन) और सनथ जयसूर्या (21 वर्ष 184 दिन) ही टेलर से आगे हैं।
टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने सभी प्रारूपों में 9,989 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं, जो देश के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है और जिम्बाब्वे के किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक (17) लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। अपने अब तक के 34 टेस्ट मैचों के करियर में उन्होंने छह शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें प्रतिबंध से पहले की अंतिम तीन टेस्ट पारियों में बनाए गए 92, 81 और 49 रन शामिल हैं।