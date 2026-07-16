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जिम्बाब्वे ने कर रखा है बांग्लादेश का जीना हराम, टेस्ट और वनडे के बाद अब T20I मैच में भी दी मात

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश का जीना हराम कर रखा है। बांग्लादेश की टीम इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर है, लेकिन सिर्फ एक ही मैच अब तक पांच मैचों में जीत पाई है। एक टेस्ट और दो वनडे मैचों के बाद टी20 मैच भी टीम हार गई है। 

जिम्बाब्वे ने कर रखा है बांग्लादेश का जीना हराम, टेस्ट और वनडे के बाद अब T20I मैच में भी दी मात

बांग्लादेश की टीम जब जिम्बाब्वे के दौरे पर एक टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए गई थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश की टीम का हालत पूरे दौरे पर खराब रहेगी। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश का जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि पहले एक टेस्ट मैच में मेजबान टीम से बांग्लादेश को हार मिली। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज को जिम्बाब्वे ने 2-1 से जीता और अब 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की शुरुआत भी मेजबानों ने जीत के साथ की है।

बांग्लादेश ने की टीम ने जिम्बाब्वे के इस दौरे पर अब तक 5 मैच खेल लिए हैं और इनमें से सिर्फ एक मैच में टीम को जीत मिली है। एकमात्र टेस्ट मैच जिम्बाब्वे ने पारी और 85 रनों के अंतर से जीता था, जबकि इसके बाद 2 वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की थी। तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को जीत जरूर मिली, लेकिन वह काफी नहीं थी। इसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार 15 जुलाई से शुरू हुई है, जिसमें पहले ही मैच में शर्मनाक हार का सामना बांग्लादेश को करना पड़ा।

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नाहिद राणा ने चटकाए थे 4 विकेट

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच की बात करें तो बांग्लादेश की टीम के कप्तान तौहिद ह्रदॉय ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रनों तक पहुंच गई। 44 रन ब्रायन बेनेट ने बनाए, जबकि 30 रनों की पारी रयान बर्ल ने खेली। 20-20 रन कप्तान सिकंदर रजा और डियोन मेयर्स के बल्ले से आए। बांग्लादेश के लिए नाहिद राणा ने 4 विकेट निकाले, जबकि दो विकेट मोहम्मद सैफुद्दीन को मिले।

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शुरुआत में ही लड़खड़ा गई बांग्लादेश की टीम

वहीं, जब बांग्लादेश की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। जैसे ही 25 रन पर पहला विकेट खोया, उसके बात तो विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। 54 रनों की पारी यासिर अली ने जरूर खेली, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिला। यही वजह रही कि बांग्लादेश की टीम 19 ओवर में ही 138 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला 32 रनों के अंतर से हार गई। आपको बता दें, इन्हीं मैदानों पर अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है और इस तरह की परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश की टीम ने दिया तो शुरुआत में ही उनको बाहर होना पड़ सकता है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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