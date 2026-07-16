जिम्बाब्वे ने कर रखा है बांग्लादेश का जीना हराम, टेस्ट और वनडे के बाद अब T20I मैच में भी दी मात
जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश का जीना हराम कर रखा है। बांग्लादेश की टीम इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर है, लेकिन सिर्फ एक ही मैच अब तक पांच मैचों में जीत पाई है। एक टेस्ट और दो वनडे मैचों के बाद टी20 मैच भी टीम हार गई है।
बांग्लादेश की टीम जब जिम्बाब्वे के दौरे पर एक टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए गई थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश की टीम का हालत पूरे दौरे पर खराब रहेगी। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश का जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि पहले एक टेस्ट मैच में मेजबान टीम से बांग्लादेश को हार मिली। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज को जिम्बाब्वे ने 2-1 से जीता और अब 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की शुरुआत भी मेजबानों ने जीत के साथ की है।
बांग्लादेश ने की टीम ने जिम्बाब्वे के इस दौरे पर अब तक 5 मैच खेल लिए हैं और इनमें से सिर्फ एक मैच में टीम को जीत मिली है। एकमात्र टेस्ट मैच जिम्बाब्वे ने पारी और 85 रनों के अंतर से जीता था, जबकि इसके बाद 2 वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम की थी। तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को जीत जरूर मिली, लेकिन वह काफी नहीं थी। इसके बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार 15 जुलाई से शुरू हुई है, जिसमें पहले ही मैच में शर्मनाक हार का सामना बांग्लादेश को करना पड़ा।
नाहिद राणा ने चटकाए थे 4 विकेट
बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच की बात करें तो बांग्लादेश की टीम के कप्तान तौहिद ह्रदॉय ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रनों तक पहुंच गई। 44 रन ब्रायन बेनेट ने बनाए, जबकि 30 रनों की पारी रयान बर्ल ने खेली। 20-20 रन कप्तान सिकंदर रजा और डियोन मेयर्स के बल्ले से आए। बांग्लादेश के लिए नाहिद राणा ने 4 विकेट निकाले, जबकि दो विकेट मोहम्मद सैफुद्दीन को मिले।
शुरुआत में ही लड़खड़ा गई बांग्लादेश की टीम
वहीं, जब बांग्लादेश की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई। जैसे ही 25 रन पर पहला विकेट खोया, उसके बात तो विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। 54 रनों की पारी यासिर अली ने जरूर खेली, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिला। यही वजह रही कि बांग्लादेश की टीम 19 ओवर में ही 138 रन पर ढेर हो गई और मुकाबला 32 रनों के अंतर से हार गई। आपको बता दें, इन्हीं मैदानों पर अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है और इस तरह की परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश की टीम ने दिया तो शुरुआत में ही उनको बाहर होना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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