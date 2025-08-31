Zimbabwe batter Brendan Taylor becomes 3rd Zimbabwe batter to complete 10000 international runs vs sri lanka ब्रेंडन टेलर ने पूरे किए 10,000 रन, ये कारनामा करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बने, Cricket Hindi News - Hindustan
जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह जिम्बाब्वे के लिए ये कारनामा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:48 PM
जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में जिम्बाब्वे के लिए 10,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ हरारे में खेले जा रहे मुकाबले में टेलर ने 37 गेंद में 20 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कोई बाउंड्री भी नहीं लगाई। अनुभवी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने भ्रष्टाचार रोधी और डोपिंग रोधी संहिताओं के उल्लंघन के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा साढ़े तीन साल के निलंबन के बाद हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी है।

ब्रेंडन टेलर ने श्रीलंका के खिलाफ हरारे में खेले जा रहे दूसरे मुकाबले में ये कारनाम किया। पहले वनडे में वह खाता नहीं खोल सके थे। टेलर ने 287 मैचों में 10,009 रन बनाए हैं। उनका औसत 33.92 रहा। टेलर ने 17 शतक और 57 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 171 रहा। ब्रेंडन टेलर के अलावा जिम्बाब्वे के लिए एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर ने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। एंडी फ्लावर ने 276 मैचों में 11,580 रन बनाए हैं। उन्होंने 16 शतक लगाए हैं। ग्रांट फ्लावर ने 288 मैचों में 32.03 के औसत से 10,028 रन बनाए हैं।

टेलर ने टेस्ट करियर में 35 मैचों में 35.92 के औसत से 2371 रन बनाए हैं। ब्रेंडन टेलर ने 6 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 171 है। वह प्रारूप में जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। अपने अब तक के 35 टेस्ट मैचों के करियर में उन्होंने छह शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं।

