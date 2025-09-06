ZIM vs SL Zimbabwe won second match to level the T20I series 1 1 against Sri Lanka एशिया कप से पहले श्रीलंका का बुरा हाल, 80 पर सिमटी टीम; जिम्बाब्वे ने रौंदा, Cricket Hindi News - Hindustan
ZIM vs SL Zimbabwe won second match to level the T20I series 1 1 against Sri Lanka

एशिया कप से पहले श्रीलंका का बुरा हाल, 80 पर सिमटी टीम; जिम्बाब्वे ने रौंदा

जिम्बाब्वे ने शनिवार को हरारे में खेले गए दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को पांच विकेट से मात दी। श्रीलंका की टीम सिर्फ 80 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 09:56 PM
एशिया कप से पहले श्रीलंका का बुरा हाल, 80 पर सिमटी टीम; जिम्बाब्वे ने रौंदा

एशिया कप से पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की टीम हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में सिर्फ 80 रनों पर ही सिमट गई। वही जिम्बाब्वे ने इसका फायदा उठाते हुए पांच विकेट से मैच अपने नाम किया। इसके साथ ही तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हुई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 80 रन बनाए। श्रीलंका के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में पांच विकेट पर 84 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की।

81 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की शुरुआत अच्छी रही। विकेटकीपर बल्लेबाज तदिवानाशे मारुमानी 12 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हुए। चमीरा ने उन्हें पवेलियन भेजा। सीन विलियम्स बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। कप्तान सिकंदर रजा 7 गेंद में दो रन ही बना सके। सलामी बल्लेबाज ब्रायन ने 23 गेंद में 19 रन का योगदान दिया। टोनी 6 गेंद में तीन रन बनाकर आउट हुए। रयान बर्ल ने 22 गेंद में 20 और तशिंगा 14 गेंद में 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। श्रीलंका की ओर से दुशमंथा चमीरा ने 4 ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट लिए। फर्नोडो और तीक्षणा ने 1-1 विकेट लिया।

ये भी पढ़ें:एशिया कप से पहले गंभीर ने टीम में भरा जोश, सूर्यकुमार-गिल ने बताया कैसा है माहौल

इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया। पथुम निसंका ने 8 गेंद में 8 रन और कुशल मेंडिस एक रन ही बना सके। फर्नोडो तीन गेंद में एक रन ही बना सके। कमिल मिश्रा 20 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। कामिंडु मेंडिस खाता ही नहीं खोल सके। शनाका ने 21 गेंद में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान असलंका ने 23 गेंद में 18 रन ही बना सके। चमीरा खाता नहीं खोल सके। हेमंता 10 गेंद में सात, तीक्षणा 12 गेंद में 6 रन ही बना सके। जिम्बाब्वे की ओर से एवांस और रजा ने 3-3 विकेट लिए। मुजरबानी ने दो विकेट लिए।

