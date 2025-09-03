सीन विलियम्स ने तोड़ा शाकिब का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में दर्ज किया सबसे लंबा करियर

सीन विलियम्स ने बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतरते ही शाकिब अल हसन का टी20 इंटरनेशनल में सबसे लंबे करियर का रिकॉर्ड ध्वस्त किया।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। टीम के लिए ब्रायन बेनेट ने सर्धाविक 81 रन बनाए। अनुभवी खिलाड़ी सीन विलियम्स लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच में सीन बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके लेकिन उन्होंने मैदान पर उतरते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अनुभवी ऑलराउंडर विलियम्स मई 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार खेलने के बाद सबसे छोटे प्रारूप में वापसी कर रहे हैं।

विलियम्स ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले साल टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्हें 2026 टी20 विश्व कप अफ्रीकी क्वालीफायर से पहले टीम में वापस बुलाया गया था, जो सितंबर में होगा। विलियम्स ने वापसी करते ही शाकिब अल हसन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मैच में उतरते ही अब उनके नाम इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे लंबा टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर दर्ज हो गया है।