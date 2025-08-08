डेवोन कॉनवे ने दो साल बाद लगाया शतक, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक साथ हासिल की 2 उपलब्धि

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट में 2,000 रन और इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच हजार रन पूरे किए।

न्यूजीलैंड के स्टार सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ कई बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने शतकीय पारी के दौरान 2,000 टेस्ट रन और 5,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में उन्होंने करीब दो साल बाद शतक लगाया। इससे पहले डेवोन कॉनवे ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़ा था। कॉनवे ने 245 गेंद में 153 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 18 चौके लगाए।

डेवोन कॉनवे ने 29 टेस्ट में 39.26 के औसत से 2081 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 200 है। 119 इंटरनेशनल मैचों में कॉनवे ने 40.43 के औसत से 5054 रन बनाए हैं। उन्होंने 10 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स और रचिन रविंद्र के शतकों की बदौलत 500 से ज्यादा रन बना लिए हैं। जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में सिर्फ 125 रन पर ढेर हो गई थी।

केन विलियमसन टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। केन ने 105 मैचों की 186 पारियों में 9,276 रन बनाए हैं। उनका औसत 54.88 रहा। केन ने 33 शतक और 37 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 251 रहा है।