रिंकू सिंह की टीम का ऐसा योद्धा जो विजय हजारे ट्रॉफी में उगल रहा आग; सिर्फ 5 मैचों में चटका चुका है 17 विकेट
रिंकू सिंह की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश की टीम की लगातार जीत के पीछे एक ऐसा गेंदबाज है जिसने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी है। यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलने वाले लेग स्पिनर जीशान अंसारी की है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने 5 मैचों में से लगातार 5 जीत के साथ 20 अंक हासिल किए हैं और ग्रुप बी में टॉप पर बनी है। रिंकू सिंह की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश की टीम की लगातार जीत के पीछे एक ऐसा गेंदबाज है जिसने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी है। यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलने वाले लेग स्पिनर जीशान अंसारी की है।
कमाल की फॉर्म में जीशान अंसारी
अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को चकमा देने की काबिलियत रखने वाले जीशान अंसारी इन दिनों विजय हजारे ट्ऱॉफी में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वीएचटी के 5 राउंड के मुकाबलों के बाद जीशान को मिली सफलता किसी सपने से कम नहीं है। रिंकू सिंह की टीम के इस योद्धा ने टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के शुरुआती 5 मैचों में ही 17 विकेट झटक कर घरेलू क्रिकेट में सनसनी फैला दी है।
गेंदबाजी में दिखा रहे निरंतरता
जीशान अंसारी की गेंदबाजी में गजब की निरंतरता देखी जा रही है। उन्होंने टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैचों में 4-4 विकेट चटकाए और उसके बाद लगातार तीन मैचों में 3-3 विकेट लेकर विपक्षी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उनकी इस घातक गेंदबाजी के दम पर उत्तर प्रदेश को धमाकेदार जीत मिल रही है और यही वजह है कि टीम ने शुरुआती पांच मुकाबलों में से एक में भी हार का सामना नहीं किया है और विजय रथ पर सवार है।
विकेटों की लगा दी है झड़ी
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मुकाबले में जीशान अंसारी ने उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर चार विकेट हासिल किए। छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में उन्होंने 7 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट के अपने तीसरे मैच में जीशान अंसारी ने बरोडा के खिलाफ 10 ओवर में 53 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। असम के खिलाफ वे थोड़े महंगे साबित हुए हालांकि, 10 ओवर में 60 रन देकर 6 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट हासिल करने में सफल रहे। टूर्नामेंट के अपने 5वें मैच में जीशान ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया और जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 10 ओवर में 49 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने अब तक 5 मैचों में 17 विकेट लेकर क्रिकेट के दिग्गजों और दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।