जहीर खान अनोखी T20 लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेटर एकसाथ खेलेंगे। टूर्नामेंट में पांच टीमें होंगी और यह अगले साल अगस्त में आयोजित होगा।

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता जहीर खान नई मिक्स्ड महिला-पुरुष टी-20 क्रिकेट लीग 'इक्वल' जर्मनी में शुरू करेंगे। इस टी20 टूर्नामेंट का उद्देश्य पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक ही प्लेइंग इलेवन में शामिल कर क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप को नई दिशा देना है। इस पहल की परिकल्पना एंकर स्पोर्ट्स ने की है, जिसके सह-मालिक जहीर खान और आईटी क्षेत्र के उद्यमी नागेंद्र सिद्दौतम हैं। इसे जर्मन क्रिकेट महासंघ (डॉयचर क्रिकेट बंड) के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग के एक बिल्कुल नए प्रारूप की शुरुआत करने जा रही 'इक्वल' में पेशेवर पुरुष और महिला क्रिकेटर एक साथ मैदान पर उतरेंगे। यह टी-20 क्रिकेट को एक नया और समावेशी स्वरूप देगा। पुरुषों और महिलाओं के अलग-अलग टूर्नामेंट आयोजित करने की परंपरा से हटकर इसमें सभी खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे। इसमें एक ही स्कोरबोर्ड होगा और विजेता भी एक ही टीम बनेगी।

प्लेइंग XI में पुरुषों से ज्यादा होंगी महिला क्रिकेटर शुरुआती प्रारूप के तहत पांच टीमें 12 टी-20 मैच खेलेंगी। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे। हर प्लेइंग इलेवन में छह महिला और पांच पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। टी-20 क्रिकेट के मौजूदा नियमों और खेल के स्वरूप को बरकरार रखते हुए इस प्रारूप में खेलने के स्पष्ट नियम, खिलाड़ियों की सुरक्षा के उपाय और स्थानापन्न खिलाड़ियों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे, ताकि मुकाबले व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें। एंकर स्पोर्ट्स के सह-मालिक जहीर खान ने कहा, “क्रिकेट में लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत है। खासकर यूरोप जैसे उभरते बाजारों में इस खेल की आगे की वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कितनी आसानी से पहुंचा पाते हैं। 'इक्वल' जैसी पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके जरिये सभी लिंग के लोगों को खेल में हिस्सा लेने, योगदान देने और इसकी विकास यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। वर्ष 2028 में क्रिकेट की ओलंपिक खेलों में वापसी होने जा रही है। ऐसे में इस खेल को नए समुदायों तक पहुंचाने और वैश्विक स्तर पर इसका दायरा बढ़ाने का अच्छा अवसर है। 'इक्वल' को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें एक पुरुष और एक महिला क्रिकेटर एक ही मैदान पर आमने-सामने मुकाबला करेंगे।”