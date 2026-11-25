एक ही प्लेइंग XI में पुरुष और महिला क्रिकेटर, जहीर खान शुरू करने जा रहे अनोखी T20 लीग; इस देश में होगा आयोजन
जहीर खान अनोखी T20 लीग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेटर एकसाथ खेलेंगे। टूर्नामेंट में पांच टीमें होंगी और यह अगले साल अगस्त में आयोजित होगा।
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता जहीर खान नई मिक्स्ड महिला-पुरुष टी-20 क्रिकेट लीग 'इक्वल' जर्मनी में शुरू करेंगे। इस टी20 टूर्नामेंट का उद्देश्य पुरुष और महिला क्रिकेटरों को एक ही प्लेइंग इलेवन में शामिल कर क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप को नई दिशा देना है। इस पहल की परिकल्पना एंकर स्पोर्ट्स ने की है, जिसके सह-मालिक जहीर खान और आईटी क्षेत्र के उद्यमी नागेंद्र सिद्दौतम हैं। इसे जर्मन क्रिकेट महासंघ (डॉयचर क्रिकेट बंड) के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग के एक बिल्कुल नए प्रारूप की शुरुआत करने जा रही 'इक्वल' में पेशेवर पुरुष और महिला क्रिकेटर एक साथ मैदान पर उतरेंगे। यह टी-20 क्रिकेट को एक नया और समावेशी स्वरूप देगा। पुरुषों और महिलाओं के अलग-अलग टूर्नामेंट आयोजित करने की परंपरा से हटकर इसमें सभी खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता का हिस्सा होंगे। इसमें एक ही स्कोरबोर्ड होगा और विजेता भी एक ही टीम बनेगी।
प्लेइंग XI में पुरुषों से ज्यादा होंगी महिला क्रिकेटर
शुरुआती प्रारूप के तहत पांच टीमें 12 टी-20 मैच खेलेंगी। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ी होंगे। हर प्लेइंग इलेवन में छह महिला और पांच पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। टी-20 क्रिकेट के मौजूदा नियमों और खेल के स्वरूप को बरकरार रखते हुए इस प्रारूप में खेलने के स्पष्ट नियम, खिलाड़ियों की सुरक्षा के उपाय और स्थानापन्न खिलाड़ियों से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए जाएंगे, ताकि मुकाबले व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें। एंकर स्पोर्ट्स के सह-मालिक जहीर खान ने कहा, “क्रिकेट में लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत है। खासकर यूरोप जैसे उभरते बाजारों में इस खेल की आगे की वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कितनी आसानी से पहुंचा पाते हैं। 'इक्वल' जैसी पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके जरिये सभी लिंग के लोगों को खेल में हिस्सा लेने, योगदान देने और इसकी विकास यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। वर्ष 2028 में क्रिकेट की ओलंपिक खेलों में वापसी होने जा रही है। ऐसे में इस खेल को नए समुदायों तक पहुंचाने और वैश्विक स्तर पर इसका दायरा बढ़ाने का अच्छा अवसर है। 'इक्वल' को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें एक पुरुष और एक महिला क्रिकेटर एक ही मैदान पर आमने-सामने मुकाबला करेंगे।”
जर्मनी में लैंगिक असमानता के अंतर कम हुआ
विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 (16 सितंबर, 2026 को प्रकाशित) के अनुसार, 145 अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी नौवें स्थान पर है। देश ने लैंगिक असमानता के अंतर को 81.7 प्रतिशत तक कम कर लिया है। इस नवाचार के अलावा 'इक्वल' का उद्देश्य खेल में भागीदारी, प्रतिभाओं के विकास और प्रशंसकों की सहभागिता के नए अवसर तैयार करना है। पुरुषों और महिलाओं को एक ही व्यवस्था के तहत लाकर यह पहल एक ऐसे समावेशी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धात्मक मॉडल की संभावनाएं तलाशना चाहती है, जो यूरोप में क्रिकेट के निरंतर विकास में योगदान दे सके। जर्मन क्रिकेट महासंघ (डीसीबी) के अध्यक्ष सेवेरिन वाइस ने कहा, "जर्मनी में पहले से ही पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा क्रिकेट समुदाय मौजूद है। हमें ऐसे मंच तैयार करने में अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं, जो इन समुदायों को अधिक व्यवस्थित और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में एक साथ ला सकें। 'इक्वल' हमें मौजूदा आधार को और मजबूत करने, अधिक लोगों को खेल से जोड़ने, स्थानीय समुदायों तक क्रिकेट पहुंचाने और इस खेल को व्यापक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देता है।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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