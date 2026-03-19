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'6 महीने से शराब छोड़ दी है, सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, मैं चाहता हूं कि IPL में लोग मुझसे कुछ सीखें'

Mar 19, 2026 09:11 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एबी डी विलियर्स के यूट्यूब पर बात करते हुए चहल ने बताया कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। इसके जवाब में, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने जोर से खुशी जाहिर की और भारतीय स्पिनर के इस फैसले की तारीफ की।

'6 महीने से शराब छोड़ दी है, सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, मैं चाहता हूं कि IPL में लोग मुझसे कुछ सीखें'

IPL 2026 का आगाज होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है, ऐसे में अधिकतर खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर भी पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं। पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी निजी जिंदगी में आए एक बड़े बदलाव के बारे में बात की है। चहल के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है, वह काफी उतार-चढ़ाव से गुजरें हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ गलत चीजों का भी सेवन शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने बताया कि वह 6 महीने से इन सबसे दूर हैं और आईपीएल में अपनी टीम के लिए 100 नहीं बल्कि 150 प्रतिशत देने के लिए तैयार हैं।

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एबी डी विलियर्स के यूट्यूब पर बात करते हुए चहल ने बताया कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। इसके जवाब में, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने जोर से खुशी जाहिर की और भारतीय स्पिनर के इस फैसले की तारीफ की।

युजवेंद्र चहल ने कहा "मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, और इसे छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं 35 साल का हूं, इसलिए मैं ज्यादा एक्टिव रहना चाहता हूं और अपनी टीम के लिए अपना 150% देना चाहता हूं। एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, मैं चाहता हूं कि IPL में लोग मुझसे कुछ सीखें।"

पंजाब किंग्स का दिल पिछली बार फाइनल में आरसीबी ने तोड़ा था, जब 6 रनों से खिताबी मुकाबला जीतकर बेंगलुरु ने पहली बार ट्रॉफी उठाई थी। चहल का कहा कि फाइनल में उन्हें एक गेंदबाज की कमी खली थी, अगर वह होता तो नतीजा कुछ और होता।

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चहल ने कहा, “फाइनल में हमें जानसेन की कमी खली, क्योंकि वह वहां मौजूद नहीं थे। अगर वह वहां होते, तो हम निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीत जाते। पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वह शानदार थी; और बल्लेबाज़ी में भी, वह आखिर में दो-तीन छक्के लगाने में सक्षम थे। जिस तरह से वह अब गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। विरोधी टीम के ओपनर्स के लिए यह आसान नहीं होने वाला है।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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