'एक-दो मैच में फेल होना स्वीकार लेकिन 3-4 में नहीं,' युजवेंद्र चहल संजू सैमसन की खराब फॉर्म पर भड़के

संक्षेप: युजवेंद्र चहल ने संजू सैमसन की खराब फॉर्म को लेकर कहा है कि एक दो मैच में खराब प्रदर्शन स्वीकार है लेकिन तीन चार मैचों में नहीं। उनका मानना है कि संजू को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए काफी समय हो गया है और अब दबाव को बहाना नहीं बना सकते।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। आगामी टी20 विश्व कप से पहले उनकी खराब फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजू सैमसन की जगह वाकई में खतरे में हैं क्योंकि भारत के पास उनकी जगह लेने के लिए कई बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसमें ईशान किशन सबसे आगे हैं। भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी संजू सैमसन की लगातार खराब फॉर्म पर अपना राय दी है। उनका मानना है कि दबाव को बहाना नहीं बनाया जा सकता, खासकर जब खिलाड़ी 10-12 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका हो।

युजवेंद्र चहल ने जियोस्टार पर कहा, ''संजू सैमसन ने कई सालों से खेला है। उन्होंने आईपीएल में मध्यक्रम में खेलना शुरू किया था और फिर सलामी बल्लेबाज बन गए। 10-12 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद दबाव को बहाना नहीं बनाया जा सकता। सीरीज में उनके पास चार मौके थे, मैं एक दो मैच में फेलियर स्वीकार कर सकता हूं लेकिन तीन या चार मैच में नहीं। वह जानता है कि ईशान किशन जैसा खिलाड़ी, जोकि बैकअप में हैं और तीसरे नंबर पर अच्छी बैटिंग कर रहा है, वह इंतजार कर रहा है। संजू खुद को ही दोषी मानेंगे। उनके पास चार मौके थे लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सके।''

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 5 मैचों की घरेलू सीरीज में संजू को ओपनर के रूप में चार मौके मिले, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। संजू ने चार मैचों में (10, 6, 0, और 24) कुल 40 रन बनाए हैं। चौथे मैच में उन्हें 15 गेंद में 24 रन की पारी खेली थी।