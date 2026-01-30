Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yuzvendra Chahal Fires at Sanju samson says I Can Accept One or Two Failures Not Three or Four
'एक-दो मैच में फेल होना स्वीकार लेकिन 3-4 में नहीं,' युजवेंद्र चहल संजू सैमसन की खराब फॉर्म पर भड़के

'एक-दो मैच में फेल होना स्वीकार लेकिन 3-4 में नहीं,' युजवेंद्र चहल संजू सैमसन की खराब फॉर्म पर भड़के

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल ने संजू सैमसन की खराब फॉर्म को लेकर कहा है कि एक दो मैच में खराब प्रदर्शन स्वीकार है लेकिन तीन चार मैचों में नहीं। उनका मानना है कि संजू को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए काफी समय हो गया है और अब दबाव को बहाना नहीं बना सकते।

Jan 30, 2026 01:32 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। आगामी टी20 विश्व कप से पहले उनकी खराब फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर सवाल खड़े कर रहे हैं। संजू सैमसन की जगह वाकई में खतरे में हैं क्योंकि भारत के पास उनकी जगह लेने के लिए कई बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसमें ईशान किशन सबसे आगे हैं। भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी संजू सैमसन की लगातार खराब फॉर्म पर अपना राय दी है। उनका मानना है कि दबाव को बहाना नहीं बनाया जा सकता, खासकर जब खिलाड़ी 10-12 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

युजवेंद्र चहल ने जियोस्टार पर कहा, ''संजू सैमसन ने कई सालों से खेला है। उन्होंने आईपीएल में मध्यक्रम में खेलना शुरू किया था और फिर सलामी बल्लेबाज बन गए। 10-12 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद दबाव को बहाना नहीं बनाया जा सकता। सीरीज में उनके पास चार मौके थे, मैं एक दो मैच में फेलियर स्वीकार कर सकता हूं लेकिन तीन या चार मैच में नहीं। वह जानता है कि ईशान किशन जैसा खिलाड़ी, जोकि बैकअप में हैं और तीसरे नंबर पर अच्छी बैटिंग कर रहा है, वह इंतजार कर रहा है। संजू खुद को ही दोषी मानेंगे। उनके पास चार मौके थे लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सके।''

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 5 मैचों की घरेलू सीरीज में संजू को ओपनर के रूप में चार मौके मिले, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। संजू ने चार मैचों में (10, 6, 0, और 24) कुल 40 रन बनाए हैं। चौथे मैच में उन्हें 15 गेंद में 24 रन की पारी खेली थी।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की जगह लेने के लिए अब युगांडा तैयार, आइसलैंड ने किया किनारा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचौं की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला शनिवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में सभी की निगाहें निश्चित रूप से संजू सैमसन पर होंगी, जो इस सीरीज में पहली बार अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। बेहतरीन टाइमिंग और शानदार स्ट्रोक प्ले वाले सैमसन के पास अब फैंस को खुश करने का मौका है और, इससे भी ज़्यादा जरूरी, इस सीरीज के फाइनल मैच की कहानी में अपना नाम लिखने का मौका है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand Yuzvendra Chahal Sanju Samson
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |