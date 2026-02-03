Cricket Logo
ईशान किशन बाहर, संजू सैमसन को दिया मौका; युजवेंद्र चहल ने चुनी विश्व कप के लिए प्लेइंग इलेवन

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 विश्व कप में अमेरिका के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने ईशान किशन को जगह नहीं दी। संजू सैमसन और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है।

Feb 03, 2026 05:39 pm IST
भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारत की अंतिम-11 में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है। लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वापसी करने वाले और धमाकेदार शतक लगाने वाले ईशान किशन को अपनी टीम में जगह नहीं दी है। चहल ने अपनी प्लेइंग इलेवन में खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन को मौका दिया है। उनके साथ उन्होंने अभिषेक शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज रखा है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन के पास बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी जगह पक्की करने का मौका था। हालांकि उन्होंने पांच मैचों में 9.20 के औसत से सिर्फ 46 रन बनाए। ईशान किशन ने तीन चार मैचों में 53.75 के औसत से 215 रन बनाए। उन्होंने 231.18 के स्ट्राइक रेट से बनाया। उन्होंने पांचवें टी20 मैच में शतक भी लगाया। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में करेगी।

भारतीय टीम ने 2024 में हुए टी20 विश्व कप का खिताब जीता था और तब से लेकर अब तक कुल 41 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 33 मैचों में टीम ने जीत दर्ज की है। टीम ने सिर्फ 6 मुकाबले गंवाए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत ने 4-1 से जीती, इस सीरीज में भारत ने तीनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया।

युजवेंद्र चहल द्वारा अमेरिका मुकाबले के लिए चुनी गई प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
