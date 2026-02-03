ईशान किशन बाहर, संजू सैमसन को दिया मौका; युजवेंद्र चहल ने चुनी विश्व कप के लिए प्लेइंग इलेवन
युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 विश्व कप में अमेरिका के खिलाफ होने वाले पहले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें उन्होंने ईशान किशन को जगह नहीं दी। संजू सैमसन और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है।
भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन चुनी है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारत की अंतिम-11 में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को शामिल किया है। लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वापसी करने वाले और धमाकेदार शतक लगाने वाले ईशान किशन को अपनी टीम में जगह नहीं दी है। चहल ने अपनी प्लेइंग इलेवन में खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन को मौका दिया है। उनके साथ उन्होंने अभिषेक शर्मा को बतौर सलामी बल्लेबाज रखा है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन के पास बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी जगह पक्की करने का मौका था। हालांकि उन्होंने पांच मैचों में 9.20 के औसत से सिर्फ 46 रन बनाए। ईशान किशन ने तीन चार मैचों में 53.75 के औसत से 215 रन बनाए। उन्होंने 231.18 के स्ट्राइक रेट से बनाया। उन्होंने पांचवें टी20 मैच में शतक भी लगाया। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में करेगी।
भारतीय टीम ने 2024 में हुए टी20 विश्व कप का खिताब जीता था और तब से लेकर अब तक कुल 41 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 33 मैचों में टीम ने जीत दर्ज की है। टीम ने सिर्फ 6 मुकाबले गंवाए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज भारत ने 4-1 से जीती, इस सीरीज में भारत ने तीनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
युजवेंद्र चहल द्वारा अमेरिका मुकाबले के लिए चुनी गई प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह