युजवेंद्र चहल ने रच दिया इतिहास, 400 टी20 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय; टॉप-5 में बुमराह समेत ये नाम
युजवेंद्र चहल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडू के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट लेकर इतिहास रचा। इन 3 विकेट के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर में 400 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है।
युजवेंद्र चहल ने 36 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह हरियाणा की टीम के लिए खेल रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडू के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रचा। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में यह विकेट लेने के लिए मात्र 16 ही रन खर्च किए। इन 3 विकेट के साथ चहल ने अपने टी20 करियर में 400 विकेट का आंकड़ा पार किया और वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हां, युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। हालांकि लंबे समय से वह भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। नीली जर्सी में उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। हालांकि वह घरेलू टी20 टूर्नामेंट जैसे आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी भी अपना लोहा मनवा रहे हैं।
भारत के लिए अगर सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट पर नजर डालें तो युजवेंद्र चहल के बाद लिस्ट में दूसरा नाम भुवनेश्वर कुमार का नजर आता है, जिन्होंने लंबे समय बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की है। भुवी ने अपने टी20 करियर में अभी तक 366 विकेट चटकाए हैं। चहल और उनके बीच 46 विकेट का अंत है, यह अंतर बताता है कि चहल ने इस लिस्ट में दमदार बढ़त बनाई हुई है। लिस्ट में जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं।
भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
402 - युजवेंद्र चहल
366 - भुवनेश्वर कुमार
354 - जसप्रीत बुमराह
329 - पीयूष चावला
323 - आर अश्विन
300 - अक्षर पटेल
294 - अर्शदीप सिंह
हरियाणा ने तमिलनाडू को 7 विकेट से हराया
युजवेंद्र चहल की कमाल की गेंदबाजी के दम पर हरियाणा ने पहले बैटिंग करने वाली तमिलनाडू की पूरी टीम को महज 124 रन पर समेट दिया था। हरियाणा के गेंदबाजों ने उन्हें पूरे 20 ओवर भी मैदान पर नहीं टिकने दिया था। चहल के अलावा निशांत सिंधू ने 3 विकेट चटकाए। हरियाणा की टीम ने इस छोटे से टारगेट का पीछा 16.1 ओवर में ही कर दिया। निशांत सिंधू ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी दम दिखाया और इस रनचेज में 5 चौकों की मदद से 37 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। उन्हें इस ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। अगर सिंधू का यह ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं होता तो चहल प्लेयर ऑफ द मैच के मुख्य दावेदार थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें