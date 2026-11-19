युजवेंद्र चहल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडू के खिलाफ मुकाबले में 3 विकेट लेकर इतिहास रचा। इन 3 विकेट के साथ उन्होंने अपने टी20 करियर में 400 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है।

युजवेंद्र चहल ने 36 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह हरियाणा की टीम के लिए खेल रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडू के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट लेकर इतिहास रचा। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में यह विकेट लेने के लिए मात्र 16 ही रन खर्च किए। इन 3 विकेट के साथ चहल ने अपने टी20 करियर में 400 विकेट का आंकड़ा पार किया और वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हां, युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 400 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। हालांकि लंबे समय से वह भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। नीली जर्सी में उन्होंने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। हालांकि वह घरेलू टी20 टूर्नामेंट जैसे आईपीएल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी भी अपना लोहा मनवा रहे हैं।

भारत के लिए अगर सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट पर नजर डालें तो युजवेंद्र चहल के बाद लिस्ट में दूसरा नाम भुवनेश्वर कुमार का नजर आता है, जिन्होंने लंबे समय बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की है। भुवी ने अपने टी20 करियर में अभी तक 366 विकेट चटकाए हैं। चहल और उनके बीच 46 विकेट का अंत है, यह अंतर बताता है कि चहल ने इस लिस्ट में दमदार बढ़त बनाई हुई है। लिस्ट में जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं।

भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज 402 - युजवेंद्र चहल

366 - भुवनेश्वर कुमार

354 - जसप्रीत बुमराह

329 - पीयूष चावला

323 - आर अश्विन

300 - अक्षर पटेल

294 - अर्शदीप सिंह