युवराज सिंह रह गए, मैं तो मर गया; अर्शदीप सिंह ने चुने दुनिया के टॉप 5 ऑलराउंडर
Arshdeep Singh Picks His Top 5 all-rounders: अर्शदीप सिंह दुनिया के टॉप 5 ऑलराउंडर की लिस्ट में युवराज सिंह को शीर्ष पर रैंक करना भूल गए। हालांकि, भारतीय गेंदबाज ने फौरन ही अपनी भूल को सुधार लिया।
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दुनिया के टॉप 5 ऑलराउंडर को रैंक किया है। उनके नाम सामने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का एक-एक जबकि भारत के तीन ऑलराउंडर के नाम थे। 27 वर्षीय अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ऐसा भूलवश किया। अर्शदीप ने कुछ ही देर में अपनी भूल में सुधार कर लिया और युवराज सिंह को शीर्ष पर रखा। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज ने साल 2000 से 2017 तक 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। अर्शदीप ने 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को बदली हुई सूची में चौथे नंबर पर रैंक किया। कपिल ने 131 वनडे और 225 वनडे खेले। भारतीय गेंदबाज ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले बेन स्टोक्स को पांचवें नंबर पर रखा।
'युवराज सिंह रह गए, मैं तो मर गया'
अर्शदीप ने कृष्णांक अत्रे के यूट्यूब चैनल पर टॉप 5 ऑलराउंडर के बारे में पूछे जाने के बाद कहा, ''ये सारी रीलें कटेंगी और मुझे गाली पड़ेंगी। नंबर वन जैक्स कैलिस हैं। दूसरे पर हार्दिक भाई हैं। पुराने जमाने वालों को गुस्सा आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कपिल देव हैं।'' इसके बाद, अर्शदीप ने पूछा कि दो ऑलराउंडर कौन रह गए? कृष्णांक ने बताया कि युवराज और स्टोक्स रह गए हैं। अर्शदीप ने फिर नए सिरे से रैंक करने का फैसला किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ''युवी पाजी रह गए। मैं तो मर गया। मुझे वापस पंजाब जाना है। मैं शत प्रतिशत नंबर-1 पर युवी पाजी को रखूंगा। फिर कैलिस और हार्दिक पांड्या आएंगे। कपिल देव चौथे और बेन स्टोक्स पांचवें पर होंगे।''
इस लिस्ट में युवराज तीसरे नंबर पर
अर्शदीप ने टॉप 5 पावरफुल बल्लेबाजों के नाम भी बताए। उन्होंने एमएस धोनी या युवराज सिंह को नंबर-1 पर नहीं चुना। उन्होंने दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज धोनी को दूसरे जबकि युवराज को तीसरे पर रखा। अर्शदीप ने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को सबसे पावरफुल बल्लेबाज करार दिया। वह और गेल आईपीएल में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के लिए साथ खेल चुके हैं। गेल ने संन्यास ले लिया। अर्शदीप ने कहा, ''सबसे ऊपर तो क्रिस गेल हैं। मैं उनके साथ दो-तीन साल खेला हूं। उनसे दूर और आसानी से छक्के कोई नहीं मार सकता। मैंने कई बार उन्हें देखा है। नेट्स में वह आमतौर पर थोड़ा आराम से खेलते और बॉल को मिडिल में खेलने पर फोकस करते। आपको यह एहसास नहीं होगा कि वही बल्लेबाज मैच में जाकर पहली ही गेंद से छक्का मारना शुरू करेगा। वह देखते कि कंडीशन कैसी हैं, फिर हिट करते। दूसरे नंबर पर माही भाई हैं। तीसरे नंबर पर युवराज सिंह हैं। फिर मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स हैं। हेडन और साइमंड्स के साथ नहीं खेला तो मुझे पता नहीं कि दोनों ऑस्ट्रेलिायाई क्रिकेटर कितने पावरफुल थे।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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