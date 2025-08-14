युवराज सिंह ने बताया IND vs ENG सीरीज का टर्निंग पॉइंट, शुभमन गिल समेत की 3 खिलाड़ियों की तारीफ

युवी का कहना है कि इंग्लैंड दौरे से पहले गिल के ओवरसीज रिकॉर्ड पर सवाल खड़े थे, मगर इस युवा खिलाड़ी ने ना सिर्फ कप्तानी के दबाव को झेला, बल्कि इस दबाव में ऐसा प्रदर्शन किया की पूरी दुनिया देखती रही।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने इंग्लैंड दौरे पर सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने वाले कप्तान शुभमन गिल की तारीफों में पुल बांधे हैं। युवी का कहना है कि इंग्लैंड दौरे से पहले गिल के ओवरसीज रिकॉर्ड पर सवाल खड़े थे, मगर इस युवा खिलाड़ी ने ना सिर्फ कप्तानी के दबाव को झेला, बल्कि इस दबाव में ऐसा प्रदर्शन किया की पूरी दुनिया देखती रही। गिल इस सीरीज में सबसे अधिक 754 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, इंग्लैंड दौरे पर उनके बल्ले से एक दोहरे शतक समेत कुल 4 शतक निकले। गिल को इस शानदार परफॉर्मेंस का इनाम प्लेयर ऑफ द सीरीज और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में मिला।

युवराज ने '50 डेज टू गो' महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतर आईसीसी डिजिटल से बात करते हुए कहा, "उनके विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे। वह कप्तान बने और चार टेस्ट शतक जड़े। यह अविश्वसनीय है कि जब आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे लेते हैं। तो, मुझे उन पर बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि यह हमारी जीत है, हालांकि यह एक ड्रॉ सीरीज है, क्योंकि यह एक युवा टीम है। और इंग्लैंड में जाकर अच्छा खेलना और खुद को साबित करना आसान नहीं है।"

इसके अलावा युवराज सिंह ने मैनचेस्ट टेस्ट ड्रॉ कराने वाले रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की भी जमकर तारीफ की। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़ते हुए लंबी साझेदारी की थी और भारत के सिर से हार को टाला था।