युवराज सिंह को कितने टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे? पूर्व सिलेक्टर ने दिया क्लियर कट जवाब, बोले- जैसा टैलेंट…

पूर्व सिलेक्टर सरनदीप सिंह ने युवराज सिंह को लेकर बड़ी बात कही है। युवराज ने भारत के लिए 300+ वनडे और 50 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। हालांकि, पूर्व ऑलराउंडर सबसे लंबे फॉर्मेट में सिर्फ 40 मैच ही खेल सका।

पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक दमखम दिखाया। उन्होंने सीमित फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया। हालांकि, अनेक फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट को लगता है कि युवराज की प्रतिभा का सबसे लंबे फॉर्मेट में सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर सरनदीप सिंह को भी कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने क्लियर कट जवाब देते हुए बताया कि युवराज को 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे।

दरअसल, सरनदीप से तरुवर कोहली के यूट्यूब चैनल पर रैपिड-फायर सेगमेंट में पूछा गया कि उस एक खिलाड़ी का नाम बताएं, जिसे भारत के लिए और खेलना चाहिए था? पूर्व सिलेक्टर ने जवाब में युवराज का नाम लिया। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि युवराज को भारत के लिए और ज्यादा टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे। उनके पास जिस तरह का टैलेंट था और वह जिस तरह बल्लेबाजी करते थे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में असाधारण थे। उन्हें 100 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे।''

बता दें कि युवराज ने अपने करियर में भारत के लिए सिर्फ 40 टेस्ट मैच खेले और 33.92 के औसत से 1900 रन बनाए। उन्होंने सबसे लंबे फॉर्मेट में तीन शतक और 11 अर्धशतक लगाए। वहीं, युवी ने 304 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: 8701 और 1177 रन बनाए। उन्होंने भारत के लिए साल 2000 में डेब्यू किया और 2017 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। सरनदीप ने साथ ही इंटरव्यू के दौरान एक अच्छे सर्कल की अहमियत पर जोर दिया।