Yuvraj Singh shared unheard story of Sachin Tendulkar and Gary Kirsten from 2011 WC to motivate harmanpreet kaur and co सचिन, कर्स्टन और 2011 वर्ल्ड कप का अनसुना किस्सा; युवी ने यूं बढ़ाया हरमनप्रीत ब्रिगेड का हौसला
Hindi News

सचिन, कर्स्टन और 2011 वर्ल्ड कप का अनसुना किस्सा; युवी ने यूं बढ़ाया हरमनप्रीत ब्रिगेड का हौसला

युवराज सिंह ने महिला क्रिकेट विश्व कप से पहले हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली महिला टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक अनसुना किस्सा सुनाया। उन्होंने 2011 के पुरुष विश्व कप के दौरान सचिन तेंदुलकर और तत्कालीन कोच गैरी कर्स्टन से जुड़ा वाकया बताया कि कैसे दोनों ने टीम को गेम पर फोकस रखने में मदद की।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 02:32 PM
पचास ओवरों का महिला क्रिकेट विश्व कप अगले महीने के आखिर से शुरू होने वाला है। 30 सितंबर से शुरू होने वाला ये आईसीसी टूर्नामेंट 2 नवंबर को खत्म होगा। विश्व कप की शुरुआत भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैच से होगा जब वो बेंगलुरु में श्रीलंकाई टीम से भिड़ेंगी। एक दिन पहले ही आईसीसी चेयरमैन जय शाह, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, मिताली राज और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और अन्य की मौजूदगी में विश्व कप की ट्रॉफी का आधिकारिक तौर पर अनावरण हुआ। इस मौके पर 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह ने महिला टीम के सदस्यों का हौसला बढ़ाते हुए उस विश्व कप का एक अनसुना किस्सा सुनाया।

युवराज ने महिला क्रिकेट टीम से बातचीत की और उन्हें मंत्र दिया कि कैसे उन्हें सिर्फ खेल पर फोकस करना है, बाकी किसी चीज पर नहीं।

उन्होंने बताया कि 2011 के विश्व कप में भारत एक मैच दक्षिण अफ्रीका से हार गया था। इंग्लैंड के खिलाफ एक अन्य मैच टाई हो गया था। उसके बाद भारतीय टीम क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गई थी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम की तीखी आलोचना होने लगी। तब सचिन तेंदुलकर और तत्कालीन कोच गैरी कर्स्टन ने खिलाड़ियों को ताकीद दी कि वे अपने गेम पर फोकस रखें, न कि खबरों पर।

युवराज सिंह ने बताया, ‘मुझे याद है सचिन तेंदुलकर और कोच गैरी कर्स्टन हमारे पास आए और हमसे कहा- यहां से टूर्नामेंट को जीतने के लिए हमें जो करने की जरूरत है वो है- कोई भी टीवी नहीं देखेगा। कोई भी अखबार नहीं पढ़ेगा। जब आप ग्राउंड की तरफ बढ़ें तब अपने हेडफोन को चालू कर दीजिए। फील्ड पर फोकस रखिए। जब आप अपने कमरे पर लौटे तो हेडफोन को फिर चालू कर लें। खुद को हर चीज से दूर करके वह करने की कोशिश कीजिए जिसकी टूर्नामेंट जीतने के लिए जरूरत है।’

सचिन और कर्स्टन की यह सलाह भारतीय टीम ने गांठ बांध ली और 28 साल बाद भारत दूसरी बार एकदिवसीय क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना।

ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने युवराज सिंह को अपनी प्रेरणा बताया। कौर ने कहा कि टीम अबकी बार आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म करके रहेगी।