Yuvraj Singh record narrowly escaped Namibia Jan Frylinck smashed a blistering Fifty in 13 balls Mohammed Nabi युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा, नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में ठोकी तूफानी फिफ्टी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yuvraj Singh record narrowly escaped Namibia Jan Frylinck smashed a blistering Fifty in 13 balls Mohammed Nabi

युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा, नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में ठोकी तूफानी फिफ्टी

नामीबिया के सलामी बल्लेबाज जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में फिफ्टी ठोक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह युवराज सिंह के 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक गेंद से चूक गए।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:52 AM
share Share
Follow Us on
युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा, नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में ठोकी तूफानी फिफ्टी

युवराज सिंह को 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के जड़े आज पूरे 18 साल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उनके इस रिकॉर्ड को नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी 9 गेंदों में तोड़ चुके हैं। युवराज सिंह के यह दोनों रिकॉर्ड गुरुवार, 18 सितंबर को टूटते टूटते बचे। एक तरफ एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े, वहीं दूसरी ओर नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया आज हासिल करेगी बड़ा मुकाम, 250 T20I खेलने वाली बनेगी दूसरी टीम

नामीबिया के जान फ्राइलिन्क अब T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा तीन खिलाड़ियों ने 13 गेंदों पर यह कारनामा किया है। जान फ्राइलिन्क ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया।

हालांकि फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी युवराज सिंह के नाम है। दीपेंद्र ने 9 गेंदों पर अर्धशतक मंगोलिया के खिलाफ ठोका था। जान फ्राइलिन्क दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज-

दीपेंद्र सिंह ऐरी- 9 गेंदें

युवराज सिंह- 12

मिर्जा अहसन- 13

मुहम्मद फहद- 13

ये भी पढ़ें:IND vs OMAN मैच में आज होगी रनों की बरसात या चलेगा गेंदबाजों का जादू? जानें

तादिवानाशे मारुमनी- 13

जान फ्राइलिन्क- 13

वहीं एशिया कप 2025 में मोहम्मद नबी ने बल्ले से तबाही मचाई। श्रीलंका के खिलाफ दुनिथ वेल्लालागे के 20वें ओवर की पहली पांच गेंदों पर उन्होंने लगातार 5 छक्के जड़े। हालांकि वह आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए और ओवर से 31 ही रन बटोर पाए। उन्होंने अफगानिस्तान को 169 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि अफगानिस्तान फिर भी नहीं जीत पाया। श्रीलंका ने इस स्कोर को 8 गेंदें और 6 विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया।

Yuvraj Singh Mohammad Nabi Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |