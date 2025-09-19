युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा, नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में ठोकी तूफानी फिफ्टी

नामीबिया के सलामी बल्लेबाज जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों में फिफ्टी ठोक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह युवराज सिंह के 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक गेंद से चूक गए।

युवराज सिंह को 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के जड़े आज पूरे 18 साल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने सबसे तेज फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उनके इस रिकॉर्ड को नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी 9 गेंदों में तोड़ चुके हैं। युवराज सिंह के यह दोनों रिकॉर्ड गुरुवार, 18 सितंबर को टूटते टूटते बचे। एक तरफ एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद नबी ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े, वहीं दूसरी ओर नामीबिया के जान फ्राइलिन्क ने 13 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया।

नामीबिया के जान फ्राइलिन्क अब T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके अलावा तीन खिलाड़ियों ने 13 गेंदों पर यह कारनामा किया है। जान फ्राइलिन्क ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया।

हालांकि फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी युवराज सिंह के नाम है। दीपेंद्र ने 9 गेंदों पर अर्धशतक मंगोलिया के खिलाफ ठोका था। जान फ्राइलिन्क दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज- दीपेंद्र सिंह ऐरी- 9 गेंदें

युवराज सिंह- 12

मिर्जा अहसन- 13

मुहम्मद फहद- 13

तादिवानाशे मारुमनी- 13

जान फ्राइलिन्क- 13