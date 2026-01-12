Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yuvraj Singh reaction to Virat Kohli missing out on a century goes viral he deserved every bit of it
विराट कोहली के शतक से चूकने पर युवराज सिंह का रिएक्शन वायरल; जब जरूरत होती है तो...

विराट कोहली के शतक से चूकने पर युवराज सिंह का रिएक्शन वायरल; जब जरूरत होती है तो...

संक्षेप:

विराट कोहली अपने 54वें वनडे और 85वें इंटरनेशनल शतक से मात्र 7 रन से चूक गए। शतक के इतना करीब पहुंचकर कोहली को आउट होता देख पूरा देश निराश था, जिसमें युवराज सिंह भी शामिल थे। युवराज सिंह का रिएक्शन वायरल हो रहा है।

Jan 12, 2026 08:45 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत में अहम भूमिका विराट कोहली ने निभाई। हालांकि वह अपने 54वें वनडे और 85वें इंटरनेशनल शतक से चूक गए। कोहली वड़ोदरा वनडे में 93 के निजी स्कोर पर आउट हुए। कोहली का विकेट गिरने के बाद मैदान पर सन्नाटा छा गया था, वहीं जो फैंस टीवी पर इस मैच को लाइव देख रहे थे उनका भी दिल टूटा होगा। इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह का भी नाम शामिल है। IND vs NZ पहला वनडे खत्म होने के बाद युवराज सिंह ने विराट कोहली को लेकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और शतक से चूकने पर उन्हें बदकिस्मत बताया।

युवराज सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘बहुत बढ़िया खेला किंग कोहली, हमेशा मज़बूती से खड़े रहते हैं और जब ज़रूरत होती है तो अच्छा करते हैं! बदकिस्मती से सेंचुरी से चूक गए - इसके हर हिस्से के हकदार थे!’

वनडे क्रिकेट में यह 7वां मौका था जब विराट कोहली नर्वस 90 में आउट हुए हो। दो-दो बार वह वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो एक बार बांग्लादेश के खिलाफ 90 से अधिक रन बनाकर शतक से चूके हैं।

हालांकि विराट कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28 हजार रन का आंकड़ा छुआ, वहीं वह अब क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में श्रीलंका के लीजेंड कुमार संगाकारा को पछाड़ा है।

विराट कोहली को उनकी 93 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। यह वनडे में उनका 45वां तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 71वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड था।

सभी फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने के मामले में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। सचिन अपने करियर में 76 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
