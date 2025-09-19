yuvraj singh onslaught story of six sixes in a over of stuart broad उकसाया फ्लिंटॉफ ने और भारी पड़ा ब्रॉड को; 18 साल पहले युवराज सिंह ने जब जड़े थे एक ओवर में 6 छक्के, Cricket Hindi News - Hindustan
उकसाया फ्लिंटॉफ ने और भारी पड़ा ब्रॉड को; 18 साल पहले युवराज सिंह ने जब जड़े थे एक ओवर में 6 छक्के

आज से ठीक 18 साल पहले 19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने इतिहास रचा था। एक ऐसा कारनामा जो टी20 में उससे पहले तक नहीं हुआ था। एक ही ओवर में 6 छक्कों का कारनामा। उस मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह के बीच तनातनी हुई थी और खामियाजा भुगता स्टुअर्ट ब्रॉड ने।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 05:14 PM
एशिया कप में गुरुवार को अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इतिहास रचते-रचते रह गए। श्रीलंका के खिलाफ मैच में नबी ने एक ओवर में 5 छक्के जड़े। वह टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के जड़ने से सिर्फ एक कदम दूर रह गए। इस तरह वह युवराज सिंह जैसे धाकड़ बल्लेबाज के क्लब में शामिल होते-होते रह गए। भारत के बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज ने ठीक 18 साल पहले आज ही के दिन यानी 19 सितंबर 2007 को टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में सभी गेंद पर छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। उस मैच में इंग्लैंड के एंड्र्यू फ्लिंटॉफ और युवराज सिंह में गरमागरमी हुई थी और सिक्सर किंग का गुस्सा उतरा ब्रॉड पर।

2007 में ही टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 19 सितंबर को डर्बन में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला था। टीम इंडिया के लिए ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था क्योंकि वह न्यूजीलैंड से हार चुकी थी।

भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गौतम गंभीर और वीरेंदर सहवाग की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 136 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई। भारत को पहला झटका सहवाग के रूप में लगा। उन्होंने 52 गेंदों में 68 रन बनाए। उनके आउट होने के कुछ देर बाद ही 144 के टीम स्कोर पर गौतम गंभीर भी 41 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर बोर्ड में 11 रन ही और जुड़े थे कि भारत को 155 के स्कोर पर रॉबिन उथप्पा के रूप में तीसरा झटका लगा। उसके बाद आए युवराज सिंह।

17वें ओवर युवी ने पहली गेंद डॉट खेली। उसके बाद चौका जड़ दिया और ट्रेमलेट का ओवर खत्म हुआ। फिर गेंदबाजी करने आए एंड्रयू फ्लिंटॉफ। धोनी और युवराज ने शुरुआती तीन गेंदों में सिंगल लिए। चौथी और पांचवीं गेंद पर युवराज ने लगातार 2 चौके जड़े। इसी ओवर में फ्लिंटॉफ और उनके बीच कुछ तनातनी हुई। जुबानी तीर चले। गरमागरमी हुई।

उसके बाद गेंदबाजी करने आए स्टुअर्ट ब्रॉड। फ्लिंटॉफ ने युवराज को जो उकसाया था वो इस ओवर में ब्रॉड पर भारी पड़ा। युवराज सिंह ने पहली गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से 111 मीटर लंबा छक्का जड़ा। दूसरी गेंद फिर छक्का। तीसरी गेंद पर फिर सिक्स। ब्रॉड को समझ नहीं आ रहा था। कहां गेंद करें, कहां नहीं। चौथी गेंद भी छक्का। पांचवीं गेंद पर फिर हवाई फायर और नजीता वही। आखिरी दिन पर भी युवराज ने छक्का जड़ दिया।

इतिहास रचा जा चुका था। पहली बार टी20 इंटरनेशनल में किसी बल्लेबाज ने किसी एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। इस क्रम में युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

