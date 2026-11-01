अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे या नहीं? युवराज सिंह बोले- उससे पहले ऐसा करना जरूरी
अभिषेक शर्मा भारतीय टी20 टीम का अहम हिस्सा हैं। उनके मेंटोर युवराज सिंह हैं। युवराज ने अभिषेक को लेकर बड़ी बात कही है। युवा सलामी बल्लेबाज ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था।
पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह को अभिषेक शर्मा में टीम इंडिया का कप्तान बनने की सारी खूबियां नजर आती हैं। हालांकि, युवराज का मानना है कि भारत की कमान संभालना से पहले आईपीएल टीम की कप्तानी करना जरूरी है। युवराज स्टार ओपनर के मेंटोर हैं। 26 वर्षीय अभिषेक भारतीय टी20 टीम का अहम हिस्सा हैं। वह फिलहाल न्यजीलैंड दौरे पर हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक ने जुलाई 2024 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने T20I में अब तक 71 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 33.33 के औसत और 196.61 के स्ट्राइक रेट से 2267 रन बटोरे। वह चार शतकीय और 14 अर्धशतकीय पारियां खेल चुके हैं। हालांकि, अभिषेक को भारत के लिए वनडे खेलने का मौका नहीं मिला है।
'चाहे कप्तान बनें या नहीं लेकिन...'
युवराज ने क्रिकबज से कहा, ''अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि उनमें कप्तान बनने की काबिलियत है या नहीं। हालांकि, मुझे लगता है कि उनमें एक लीडर की सारी खूबियां हैं। वह स्टेट क्रिकेट में भी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। वह जिस तरह वैभव सूर्यवंशी को प्रोत्साहित करते हैं, वो चीज मुझे पसंद आती है। वह सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है कि यह एक सीनियर लीडर की अच्छी निशानी है, आप इसे जो भी कहना चाहें। अगर आप एक दिन टीम इंडिया की कप्तानी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी आईपीएल टीम की कप्तानी करना जरूरी है। इससे आपको भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए जरूरी आत्मविश्वास मिलता है। मुझे यकीन है कि समय ही बताएगा कि वह ऐसा कर पाएंगे या नहीं। अगर यह उनकी किस्मत में है, तो मुझे यकीन है कि उन्हें मौका मिलेगा। अगर नहीं है तो ठीक है। लेकिन मुझे यकीन है कि वह एक बेहतरीन व्हाइट-बॉल प्लेयर के तौर पर फिनिश करेंगे, चाहे वह कप्तान बनें या नहीं।''
'मुझे नहीं पता कि वनडे टीम में...'
युवराज ने अभिषेक को वनडे टीम में शामिल करने की हिमायत की है। उन्होंने कहा, ''चाहे उन्होंने 35, 100 या 31, 100 रन बनाए हों लेकिन अहम बात यह है कि वह काफी लंबे समय से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वनडे टीम में जगह बनाने के लिए उसे और क्या करने की जरूरत है। शायद उसे अपनी बॉलिंग और फील्डिंग में और योगदान देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसे खेलने का मौका मिलेगा। हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, और मुझे लगता है कि जब तक आप किसी खिलाड़ी को मौका नहीं देते, वह अपना टैलेंट कहां दिखाएगा? मैं समझता हूं कि अभी स्थिति कठिन है क्योंकि टीम में जगह के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा है, साथ ही कुछ बड़े नाम भी हैं। लेकिन सूर्यवंशी को देखो। वह शानदार था और उसने टी20 टीम में अपनी जगह बनाई। अगर आपको लगता है कि अभिषेक इस समय शानदार प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको वर्ल्ड कप तक 50 ओवर के क्रिकेट में उसके लिए जगह बनानी होगी।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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