वर्ल्ड कप 2025 से पहले टीम इंडिया को युवराज सिंह की सलाह- इतिहास रचने का शानदार मौका, मगर…
2011 वर्ल्ड कप विनर और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले एक बड़ी सलाह दी है और बताया है कि घरेलू सरजमीं पर वर्ल्ड कप खेलने के अपने फायदे हैं।
वर्ल्ड कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑलराउंडर युवराज सिंह ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक बड़ी सलाह दी है। 50 डेज टू गो इवेंट के दौरान युवराज सिंह ने कहा कि घरेलू परिस्थितियों में विश्व कप खेलने के अपने फायदे हैं, जिसका लाभ भारतीय टीम को उठाना चाहिए। वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। युवराज सिंह ने कहा है कि अभी तक सभी ने लड़कों का समर्थन किया है, लेकिन अब लड़कियों का समर्थन विश्व कप जीतने के लिए करना है।
घरेलू मैदान पर विश्व कप खेलने के अपने विशेष अनुभव के बारे में बताते हुए युवराज सिंह ने कहा कि यह अवसर महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सफलता की कुंजी टीम के अपनी प्रक्रियाओं पर अडिग रहने में निहित है। मुंबई में आयोजित आईसीसी के '50 डेज टू गो' इवेंट में युवराज ने कहा, “मुझे लगता है कि 50 ओवरों का विश्व कप ही विश्व कप है। यह भारत में हो रहा है और मुझे लगता है कि सभी को इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये पल आपके जीवन में बार-बार नहीं आते।”
उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह इतिहास रचने का एक शानदार मौका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआत से ही आपको लगे कि आप जीत रहे हैं। आपको इसके पूरे रहस्य का अनुभव करना होगा। आपको यह महसूस करना होगा कि आप पूरी प्रक्रिया में लगे हैं और परिणाम जरूर आएंगे। मुझे लगता है (महिला टीम) कुछ फाइनल हार गई है। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं और यह बहुत जरूरी है कि आप इस पल का आनंद लें। आगे के बारे में सोचने के बजाय, इस पल में जीएं। हम लड़कों का समर्थन कर रहे थे। अब लड़कियों का समर्थन करने का समय आ गया है।"