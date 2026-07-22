नीट प्रदर्शनों के बीच युवराज सिंह ने की शांति की अपील, कहा- बातचीत के जरिए रास्ता निकालें
परीक्षाओं में अनियमितताओं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च के दौरान सोमवार को हुई झड़पों में कम से कम 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इन विरोध-प्रदर्शनों के बीच युवराज सिंह ने बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की अपील की
भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर भारतीय सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के लिए एक मैसेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने की बात कही। सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, 'नीट' प्रश्नपत्र लीक मामले और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में हजारों छात्रों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर और लाठीचार्ज करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद कई बड़ी हस्तियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है और पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की है।
युवराज सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ''हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को, आपको शांति से सीखने, सुरक्षा के साथ बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। आपका अच्छा होना ही एक उज्जवल भारत की नींव है। आइए हम देखभाल, अवसर और उम्मीद के समुदाय बनाने के लिए एकजुट हों। संवाद के जरिए हम भारत के भविष्य के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं।”
सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में हज़ारों लोग संसद की ओर मार्च करते हुए नजर आए। वे नीट परीक्षा प्रश्नपत्र में कथित लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे थे। जंतर-मंतर के पास सुरक्षा बैरिकेड तोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी और लाठीचार्ज किया था।
वांगचुक अस्पताल में होते भी अनशन पर
परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर 20 जून को कॉजपा के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे वांगचुक को पुलिस उठाकर सफदर जंग अस्पताल ले गयी थी, बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मेदांता स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। वह अस्पताल में होते भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मेदांता अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उसे अनशन तोड़ने की अपील की है और सरकार उसके बाद उनकी ओर से भेजे गये पत्र का जवाब देगी।
वांगचुक पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर है। उन्होंने अपना जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू किया था, लेकिन उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पुलिस ने शनिवार को उन्हें वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। बाद में दिल्ली के उच्च न्यायालय के निर्देश और श्री वांगचुक की इच्छा पर उन्हें हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी