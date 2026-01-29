मुझे दुख पहुंचा रहा था; युवराज सिंह ने रिटायरमेंट को लेकर 7 साल बाद तोड़ी चुप्पी, बताया क्रिकेट छोड़ने का असली कराण

संक्षेप: वर्ल्ड कप 2019 स्क्वॉड में जगह नहीं मिलने के बाद युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अब 7 साल बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

10 जून 2019…यह वही तारीख है, जब लाखों-करोड़ों फैंस का दिल टूटा था। इस दिन भारत को 2 वर्ल्ड कप खिताब जीताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उस साल वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना था। वर्ल्ड कप स्क्वॉड से नजरअंदाज किए जाने के बाद युवी ने क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया और संन्यास का ऐलान कर दिया। युवराज सिंह के अचानक रिटायरमेंट के फैसले से हर कोई हैरान था। अब 7 साल बाद युवी ने खुद अपने रिटायरमेंट को लेकर चुप्पी तोड़ी है और वो दो कारण बताए हैं जिन्होंने उनके रिटायरमेंट के फैसले में अहम भूमिका निभाई।

युवराज ने कहा कि उन्हें अब गेम खेलने में खुशी नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि उनके आस-पास सम्मान और सपोर्ट की कमी ने उनके इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाई।

युवराज ने हाल ही में पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, "मुझे अपने गेम में मजा नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मुझे क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों खेल रहा हूं? मुझे सपोर्ट महसूस नहीं हो रहा था। मुझे सम्मान महसूस नहीं हो रहा था। और मुझे लगा, जब मेरे पास यह सब नहीं है, तो मुझे यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसी चीज से क्यों चिपका हुआ हूं जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है? मुझे खेलने की क्या जरूरत है? क्या साबित करने के लिए? मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, न मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से और यह मुझे दुख पहुंचा रहा था। और जिस दिन मैंने खेलना बंद किया, मैं फिर से मैं बन गया।"

युवराज ने अपनी जिंदगी के एक पुराने दौर को भी याद किया जब उनके टैलेंट पर सवाल उठाए गए थे।