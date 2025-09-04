गिल और अभिषेक के लिए युवराज की अनोखी सलाह, गोल्फ खेलने के फायदे गिनाए

युवराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गोल्फ खेलने के लिए कहा है। युवराज का मानना है कि ये तनाव दूर करने का एक शानदार तरीका है और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है।

भारत के दो बार के विश्व कप विजेता हीरो युवराज सिंह का कहना है कि गोल्फ उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कम से कम 3,000 और रन बनाने में मदद कर सकता था और उन्होंने अपने शिष्यों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को इस खेल को अपनाने की सलाह भी दी। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने क्रिकेट करियर पर गोल्फ के प्रभाव पर जोर देते हुए पहले कहा था कि जब वह क्रिकेट खेलते थे, तब उन्होंने गोल्फ खेला होता तो वे क्रिकेट में अतिरिक्त 2000 रन बना सकते थे।

युवराज ने गुरुवार को ‘आईजीपीएल टूर’ कार्यक्रम के लांच के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मैं कपिल पाजी से सहमत हूं, उन्होंने 2000 कहा था, पर मैं 3000 और रन बना सकता था। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नियम बदल गए हैं। क्रिकेट में आपको दूसरा मौका नहीं मिलता। गोल्फ में आप एक खराब शॉट खेलते हैं, फिर भी आप एक अच्छा शॉट मारकर वापसी कर सकते हैं।’’

भारत की 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले 43 वर्षीय युवराज आईजीपीएल के सह मालिक और ब्रांड दूत के तौर पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। युवराज ने कहा, ‘‘अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप कमरे में बैठकर अगले मैच के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर मैच का दूसरा दिन होता तो आप आउट होकर अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल सकते हैं। आप किसी मैच में तरोताजा होकर जाते हैं। कभी कभार कोई दूसरा खेल खेलना और फिर तरोताजा होकर वापस आना अच्छा होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सभी युवा क्रिकेटरों से कहता हूं कि गोल्फ खेलने की कोशिश करो, गेंद को हिट करो, देखो कैसा महसूस होता है। क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा अभ्यास भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। ’’ यह पूछने पर कि क्या उन्होंने अपने शिष्यों (गिल और अभिषेक) को क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान गोल्फ खेलने के लिए कहा है तो युवराज ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें गोल्फ खेलने के लिए कहा है और मैं उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल के दौरान वे समय निकाल सकते हैं। ’’