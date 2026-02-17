युवराज सामरा का T20 वर्ल्ड कप में धमाका, न्यूजीलैंड के खिलाफ ठोका शतक; बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
कनाडा की टीम के ओपनर युवराज सामरा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार शतक जड़ा है। इसी के साथ वह एसोसिएट नेशन्स के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप में शतक जड़ा है।
कनाडा की टीम के ओपनर युवराज सामरा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार शतक जड़ा है। इसी तूफानी शतक के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। आईसीसी इवेंट्स में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा एसोसिएट नेशन्स के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने टी20 विश्व कप में शतक जड़ा है।
युवराज सामरा ने 58 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पहला शतक है। शतक तक उनका स्ट्राइक रेट 175.86 का था। वे टी20 विश्व कप के इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले एसोसिएट मेंबर्स नेशन्स प्लेयर बन चुके हैं। अभी तक एसोसिएट टीम के किसी भी खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर टी20 विश्व कप में 94 था, जो एरोन जोन्स ने कनाडा के खिलाफ 2024 के टी20 विश्व कप में बनाया था।
हालांकि, अब 110 रनों के साथ युवराज सामरा शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा टी20 विश्व कप में वे सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इतना ही नहीं, एक विश्व रिकॉर्ड भी आईसीसी मेंस इवेंट्स में उन्होंने बना दिया है।
दाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज सामरा सबसे कम उम्र में आईसीसी टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के नाम दर्ज था, जिन्होंने 20 साल 196 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। वहीं, युवराज ने 19 साल 141 दिनों की उम्र में शतक जड़कर सनसनी मचा दी है। टी20 विश्व कप की बात करें तो पाकिस्तान के अहमद शहजाद के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। अहमद शहजाद ने 22 साल 127 दिन की उम्र में 2014 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शतक जड़ा था।
युवराज सामरा न्यूजीलैंड के खिलाफ पारी के आखिरी ओवर में 65 गेंदों में 110 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जैकब डफी की गेंद पर वह ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 6 छक्के जड़े। उन्हीं की पारी की बदौलत कनाडा की टीम 173 रनों तक पहुंची। दूसरे छोर से उतनी तेज गति से रन नहीं बने। अन्यथा स्कोर 200 के आसपास हो सकता था।
दिलप्रीत बाजवा के साथ की शतकीय साझेदारी
दिलप्रीत बाजवा के साथ 116 रनों की साझेदारी युवराज सामरा ने की, जो कि एसोसिएट टीम की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी टी20 विश्व कप के इतिहास में है। दिलप्रीत बाजवा ने 39 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली। स्ट्राइक रेट उनका 100 से भी कम का था। चार चौके इस पारी में उन्होंने जड़े। अगर वे थोड़ा सा तेज गति से खेलते तो 200 के पास भी टीम जा सकती थी।
