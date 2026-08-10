'तुम्हारे मां-बाप ने चीटिंग सिखाई', इरफान पठान और कुमार संगकारा को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

इरफान पठान और कुमार संगकारा आईपीएल में एक टीम के लिए खेल चुके। दोनों को साल 2008 में एक-दूसरे से माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके तार 2005 में दिल्ली में आयोजित भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट से जुड़े थे।

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर कुमार संगकारा से जुड़ी एक घटना का खुलासा किया है। उनकी साल 2025 में दिल्ली में आयोजित टेस्ट मैच के दौरान संगकारा कहासुनी हो गई थी। श्रीलंकाई टीम तब सात वनडे और तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर थे। इरफान दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में बतौर ओपनर उतरे थे। पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि मुथैया मुरलीधरन के खिलाफ दो छक्के लगने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी नाराज हो गए थे और फिर संगकारा से बहस हुई। हालांकि, कुछ साल बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इरफान और संगकारा को एक-दूसरे माफी मांगनी पड़ी थी। इरफान 2003 से 2022 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 173 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

'तुम्हारे मां-बाप ने चीटिंग सिखाई' इरफान ने स्टार स्पोर्ट्स के 'चीकी सिंगल्स' शो पर कहा, ''दिल्ली में टेस्ट मैच था। मैंने ओपन किया था। 93 रन बनाए थे। पहली पारी के बाद दूसरी पारी में जब हमने बॉल लिया, बॉल का बॉक्स चेंज हुआ था या कुछ हुआ था। श्रीलंका के प्लेयर्स खुश नहीं थे। संगकारा सबसे ज्यादा वोकल थे कि गलत किया है। अब मैं बैटिंग के लिए गया। मुझे जीरो आइडिया था कि क्या हुआ। मैं, वैसा लड़का था कि अपने काम पर फोकस रखा है बाकी चीजों में नहीं पड़ना। मैं, ओपन कर गया। मैंने मुरलीधरन को एक सामने छक्का लगाया और मिडविकेट की दिशा में एक सिक्स मारा। मुरलीधरन को नई गेंद पर छक्के लगाए तो इसका मतलब है कि आपने विरोधी टीम की प्लानिंग में खलल डल दिया है। फिर अचानक संगकारा कहने लगे कि तुम चीटिंग करते हो, तुम्हारे मां-बाप ऐसा करना सिखाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह क्या बोल रहा। मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा? उसने कहा कि बॉल का कोई मसला हुआ, उसी वजह से बोल रहा। वह मेरे से पर्सनल हो गए तो मैंने भी जवाब दिया। लेकिन शुरू उन्होंने किया था।''