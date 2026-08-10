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'तुम्हारे मां-बाप ने चीटिंग सिखाई', इरफान पठान और कुमार संगकारा को क्यों मांगनी पड़ी माफी?

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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इरफान पठान और कुमार संगकारा आईपीएल में एक टीम के लिए खेल चुके। दोनों को साल 2008 में एक-दूसरे से माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके तार 2005 में दिल्ली में आयोजित भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट से जुड़े थे।

Irfan Pathan and Kumar Sangakkara
इरफान पठान और कुमार संगकारा (फाइल फोटो)

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर कुमार संगकारा से जुड़ी एक घटना का खुलासा किया है। उनकी साल 2025 में दिल्ली में आयोजित टेस्ट मैच के दौरान संगकारा कहासुनी हो गई थी। श्रीलंकाई टीम तब सात वनडे और तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर थे। इरफान दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में बतौर ओपनर उतरे थे। पूर्व ऑलराउंडर ने बताया कि मुथैया मुरलीधरन के खिलाफ दो छक्के लगने के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी नाराज हो गए थे और फिर संगकारा से बहस हुई। हालांकि, कुछ साल बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इरफान और संगकारा को एक-दूसरे माफी मांगनी पड़ी थी। इरफान 2003 से 2022 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे। उन्होंने 173 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

'तुम्हारे मां-बाप ने चीटिंग सिखाई'

इरफान ने स्टार स्पोर्ट्स के 'चीकी सिंगल्स' शो पर कहा, ''दिल्ली में टेस्ट मैच था। मैंने ओपन किया था। 93 रन बनाए थे। पहली पारी के बाद दूसरी पारी में जब हमने बॉल लिया, बॉल का बॉक्स चेंज हुआ था या कुछ हुआ था। श्रीलंका के प्लेयर्स खुश नहीं थे। संगकारा सबसे ज्यादा वोकल थे कि गलत किया है। अब मैं बैटिंग के लिए गया। मुझे जीरो आइडिया था कि क्या हुआ। मैं, वैसा लड़का था कि अपने काम पर फोकस रखा है बाकी चीजों में नहीं पड़ना। मैं, ओपन कर गया। मैंने मुरलीधरन को एक सामने छक्का लगाया और मिडविकेट की दिशा में एक सिक्स मारा। मुरलीधरन को नई गेंद पर छक्के लगाए तो इसका मतलब है कि आपने विरोधी टीम की प्लानिंग में खलल डल दिया है। फिर अचानक संगकारा कहने लगे कि तुम चीटिंग करते हो, तुम्हारे मां-बाप ऐसा करना सिखाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह क्या बोल रहा। मैंने अपने पार्टनर से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा? उसने कहा कि बॉल का कोई मसला हुआ, उसी वजह से बोल रहा। वह मेरे से पर्सनल हो गए तो मैंने भी जवाब दिया। लेकिन शुरू उन्होंने किया था।''

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'मैंने सबसे पहला जाकर सॉरी बोला'

बता दें कि इरफान और संगकारा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक टीम के लिए खेल चुके। दोनों 2008 से 2010 तक किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) में थे। इरफान और संगकारा ने 2008 में पंजाब फ्रेंचाइजी से जुड़ने के बाद एक-दूसरे से माफी मांगी थी। पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ''देख रहा हूं कि ऑक्शन के बाद मैं और संगकारा एक टीम में हैं। दोनों साथ खेल रहे हैं। अब जिनके बारे में बोला, वह परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। मैं शर्मिंदा था कि क्या करना है। मैंने सबसे पहला जाकर सॉरी बोला। फिर उन्होंने भी सॉरी बोला। वह बड़े प्लेयर हैं तो उन्होंने बड़प्पन दिखाया। संगकारा ने स्वीकार किया कि उन्होंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन आप जितनी मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करते हैं, वो मायने रखता है। कहीं न कहीं, कोई ना कोई तो गलती करता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी में कोई प्लेयर गलती नहीं करता। इमोशन होते हैं क्योंकि आप अपनी टीम के लिए बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। उसमें ऐसी चीजें होती हैं।''

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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