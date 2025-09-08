युवा तेज गेंदबाज कैलम विडलर ऑस्ट्रेलिया A के भारत दौरे से बाहर, स्ट्रेस फ्रैक्चर बनी वजह

विडलर ने पेशेवर क्रिकेट में पिछला मुकाबला मार्च में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेफील्ड शील्ड 2024-25 के फाइनल में खेला था। तब उन्होंने अपनी टीम की हार के दौरान पांच विकेट चटकाए थे। पीठ में दर्द की शिकायत के बाद उनकी जांच हुई थी, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर निकला है जिससे वह भारत दौरे से बाहर हो गए हैं।

क्वींसलैंड के तेज गेंदबाज कैलम विडलर सोमवार को आंशिक ‘स्ट्रेस फ्रैक्चर’ के कारण ऑस्ट्रेलिया ए के आगामी भारत दौरे से बाहर हो गए। इससे ऑस्ट्रेलिया के चोटिल तेज गेंदबाजों की बढ़ती सूची में एक और नाम जुड़ गया।

इस 19 वर्षीय खिलाड़ी से पहले टेस्ट कप्तान पैट कमिंस, लान्स मौरिस और ब्रॉडी काउच भी चोटिल होने के कारण चयन की दौड़ से बाहर हैं।

दोनों देशों की ए टीम के बीच श्रृंखला 30 सितंबर से शुरू होगी।

क्वींसलैंड के हाई परफोर्मेंस महाप्रबंधक जो डावेस ने ‘ईएसपीएनक्रिकइन्फो’ को बताया, ‘‘कैलम को ट्रेनिंग के दौरान पीठ में दर्द हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी। दुर्भाग्य से स्कैन में स्ट्रेस फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है इसलिए उन्हें कुछ समय ठीक होने में लगेगा और फिर रिहैबिलिटेशन की योजना शुरू करनी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वह स्वाभाविक रूप से बहुत निराश हैं लेकिन मानते हैं कि चोटें खेल का हिस्सा हैं। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वह क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।’’

विडलर के हटने से पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने 16 सितंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली श्रृंखला के लाल गेंद के चरण से मौरिस और काउच को भी चोटों के कारण खो दिया था।

काउच को साइड स्ट्रेन हुआ था लेकिन उनके शील्ड सत्र तक ठीक होने की उम्मीद है जबकि मौरिस एक साल के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे।

विडलर 2024 में ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे।

विडलर की अनुपस्थिति में हेनरी थॉर्नटन तीन सीमित ओवरों के मैच के लिए टीम के साथ रहेंगे।

पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष तेज गेंदबाज पैट कमिंस को न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सीनियर टीम के आगामी सीमित ओवरों के मुकाबलों से बाहर कर दिया गया था क्योंकि स्कैन में उनकी कमर में खिंचाव का पता चला था।