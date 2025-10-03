तुम जल्द ही भारत के लिए मैच जीतोगे; अभिषेक शर्मा से जानिए युवराज सिंह ने कैसे लॉकडाउन में तराशा

एशिया कप के टॉप स्कोरर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा का नाम हर क्रिकेटप्रेमी की जुबान पर है। उन्होंने अपनी विध्वंसक पारियों से सबका मन मोह लिया। वह मानते हैं कि वह आज जो कुछ भी हैं, उसमें युवराज सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान युवी ने उन्हें तराशा।

कोरोना का दौर था। लॉकडाउन वाला दौर। भारत को दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महान क्रिकेटर युवराज सिंह उसी दौर में भविष्य के सितारों को गढ़ने में लगे थे। किसी जौहरी की तरह पहले तो अनगढ़ प्रतिभाओं को चुना और कड़ी ट्रेनिंग में उन्हें तराश-तराशकर हीरा बना दिया। ऐसे ही एक खिलाड़ी के लिए युवराज सिंह ने कहा था कि तुम जल्द ही भारत के लिए मैच जीतने लगोगे।

गुरु का वो भरोसा, उनकी वो भविष्यवाणी फिर ऐसी रंग लाई कि अब चेले का नाम सबकी जुबान पर है। वो युवा खिलाड़ी कोई और नहीं, एशिया कप के हीरो विध्वंसक ओपनर अभिषेक शर्मा थे। उन्होंने खुद बताया है कि कैसे युवराज ने उन्हें तराशा। अभिषेक शर्मा ने गौरव कपूर के टॉक शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' पर खुलासा किया कि कैसे लॉकडाउन के दौरान युवराज सिंह की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग से उनकी बल्लेबाजी तकनीक में सुधार हुआ।

एशिया कप में सबसे ज्यादा 314 रन बनाने वाले विध्वंसक ओपनर ने बताया, 'मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। लॉकडाउन के दौरान हमारा उनके (युवराज सिंह) यहां कैंप था। मैं, शुभमन, प्रभसिमरन, अनमोलप्रीत। वैसे मुझे उस चीज की जरूरत थी। हम लोग एक फ्लाइट से जा रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमारा कुछ दिनों के लिए कैंप लग सकता है। उन्होंने कहां कि हां, बिल्कुल। ईमानदारी से कहूं तो उस दौरान में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था।' यहां तक कि वह आईपीएल की अपनी टीम में भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पा रहे थे और दूसरी तरफ शुभमन भारतीय टीम में जगह बना चुके थे।

अभिषेक शर्मा ने बताया, 'आईपीएल में मुझे निरंतरता नहीं थथी और मैं प्लेइंग इलेवन तक में नहीं था। शुभमन पहले से ही भारत के लिए खेल रहा था। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं पीछे रह गया हूं क्योंकि मेरे एज ग्रुप के लोग पहले ही अच्छा कर रहे थे। हम लोग उनके यहां लंच कर रहे थे और पाजी ने मुझसे सीधे कहा कि वह मुझे स्टेट या आईपीएल के लिए और यहां तक कि भारतीय टीम में डेब्यू तक के लिए भी तैयार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें भारत के लिए मैचों को जीतने के लिए तैयार कर रहा हूं। इसे लिख लो और ये अगले 2 से 3 सालों में होकर रहेगा। उस कैंप के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही था।'