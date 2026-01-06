Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़You only have 3 to 6 months to live Yuvraj Singh revealed what his reaction was when he heard this from doctor
आपके पास जीने के लिए बस 3-6 महीने हैं...युवराज सिंह ने बताया तब क्या था उनका रिएक्शन

आपके पास जीने के लिए बस 3-6 महीने हैं...युवराज सिंह ने बताया तब क्या था उनका रिएक्शन

संक्षेप:

अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जूझने का माद्दा हो और चुनौती स्वीकार करने के लिए हद से ज्यादा जुनून तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। मौत तक को मात दी जा सकती है। सब कुछ छूटने का भय सामने खड़ा हो लेकिन उम्मीद का अटूट दामन हो तो जिंदगी मुस्कुरा सकती है। युवराज सिंह पर ये सभी लाइनें सटीक बैठती हैं।

Jan 06, 2026 10:35 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जूझने का माद्दा हो और चुनौती स्वीकार करने के लिए हद से ज्यादा जुनून तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। मौत तक को मात दी जा सकती है। निराशा के अंधेरे में भी रोशनी जगमगा सकती है। सब कुछ छूटने का भय सामने खड़ा हो लेकिन उम्मीद का अटूट दामन हो तो जिंदगी मुस्कुरा सकती है। युवराज सिंह पर ये सभी लाइनें सटीक बैठती हैं। उनकी जिंदगी अपने आप में फिल्मी है। उनका जज्बा खुद को ढांढस या हौसला देना नहीं है, बल्कि काल के कपाल पर लिखने का असल माद्दा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

असल जीवन में खींच दी ऋषिकेश मुखर्जी के ‘आनंद’ से बड़ी लकीर

कल्पना कीजिए कि किसी को अचानक पता चलता है कि उसे कैंसर है। डॉक्टर उसे कह दे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने है। तब किसी की प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे आदर्श रूप तो महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की कालजयी फिल्म 'आनंद' के मुख्य किरदार की वो जिंदादिली की घोषणा हो सकती है- जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। लेकिन युवराज सिंह ने तो काल्पनिक आनंद से भी कहीं बड़ी रेखा खींच दी। अब उन्होंने उन रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों का किस्सा साझा किया है।

केविन पीटरसन से बातचीत में युवराज सिंह का खुलासा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के साथ बातचीत में युवराज सिंह ने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग पर खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें डर लग रहा था कि वह शायद नहीं बच पाएंगे। डॉक्टरों ने उनसे कह दिया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। अब आपको फैसला करना है कि इस समय में आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे या इलाज कराना।

ये भी पढ़ें:6-6-6-6-6-6…युवराज सिंह का वो गदर याद है? 18 साल पहले ब्रॉड का बनाया था भुर्ता

'जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने, अब फैसला करो क्या करोगे?'

युवराज ने बताया, 'मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाना चाहता था क्योंकि मैंने टेस्ट क्रिकेट में जगह पाना अभी शुरू ही किया था। मैं रिटायर होना नहीं चाहता था और मैं इसका (टेस्ट में शुरुआत) 7 साल से इंतजार कर रहा था। आपको पता है कि मैं 40 टेस्ट मैचों में 12वां खिलाड़ी रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पर जा रहा था और फीजियो मेरे पास आए और कहा कि आप नहीं जा रहे हो। तब सीधी सी बात है कि मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। अब आप फैसला करो कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो या इलाज कराना।'

दिल-फेफड़े की बीच बढ़ रहा ट्यूमर हार्ट अटैक को दे रहा था न्योता

युवराज सिंह ने आगे बताया, ‘ट्यूमर मेरे फेफड़े और दिल के बीच में था और वह दिल की नसों को दबा रहा था। इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप कीमोथेरेपी नहीं कराते हैं तब आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे इलाज के लिए भेज दिया।’

ये भी पढ़ें:युवराज-हरमन को दिया गया बड़ा सम्मान, इस स्टेडियम में दोनों के नाम पर स्टैंड

डॉक्टर के एक शब्द ने किया संजीवनी का काम

युवराज सिंह ने बताया कि जब वह कैंसर का इलाज कराने गए तब एक डॉक्टर की कही एक बात ने उनमें एक नई ही हिम्मत, भरोसा और उम्मीद का संचार किया। उन्होंने कहा, ‘जब मैं अस्पताल में घुसा तब डॉक्टर के शब्द मुझे आज भी याद हैं। मेरे सारे टेस्ट हो गए। उन्होंने कहा- आप एक ऐसे शख्स के तौर पर बाहर निकलेंगे जैसे उसे कभी कैंसर हुआ ही न हो। डॉक्टर की तरफ से हौसला देने वाले वो पहले शब्द थे।’

युवराज सिंह ने केविन पीटरसन से बातचीत में कैंसर के खिलाफ अपनी जंग पर खुलकर बात की (AI से तैयार इन्फोग्राफ)

युवराज ने दिखाया, चैंपियन तो चैंपियन ही होता है

उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। युवराज सिंह ने अपने जज्बे और डॉक्टरों के इलाज की बदौलत कैंसर को आखिरकार मात दे ही दी। बीमारी से जूझते हुए भी 2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने वाला जांबाज खिलाड़ी मौत से लड़कर भी चैंपियन बना।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Yuvraj Singh Kevin Pietersen
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |