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क्रिकेट में नहीं देखी होगी ऐसी बेईमानी, फील्डर ने चुटकी बजाकर किया ‘खेला’; वीडियो हुआ वायरल

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Fielder Clicks Finger Video: इंग्लिश क्लब क्रिकेट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसमें हैरान करने वाली बेईमानी का नजारा दिखा। सॉल्टबर्न के फील्डर ने चुटकी बजाकर बल्लेबाज को आउट करार देने पर मजबूर किया।

Fielder clicks finger Viral Cricket Video
मैच के दौरान बेईमानी करता फील्डर

क्रिकेट के मैदान से अनेक तरह के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। क्रिकेटर कई बार गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए तो कई बार बल्लेबाजों को आउट करने के लिए फेक फील्डिंग तक की गई। हालांकि, अब एक नए प्रकार की बेईमानी देखने को मिली है। इंग्लिश क्लब क्रिकेट में एक फील्डर ने फेक-एज के जरिए 'खेला' कर दिया। उसने चुटकी बजाकर बल्लेबाज को आउट करवाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस विवाद के बाद एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है।

सॉल्टबर्न क्लब पर बेईमानी का आरोप

फेक-एज की घटना नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग डिवीजन टू के मैच के दौरान हुई, जिसमें सॉल्टबर्न क्रिकेट क्लब की सेकंड इलेवन पर बेईमानी का आरोप लगा। वीडियो में दिख रहा कि गेंद जब बल्लेबाज के बल्ले से गुजरी तो पहली स्लिप में सॉल्टबर्न के फील्डर ने उंगलियों से चुटकी बजाई। बल्लेबाज ने शॉट खेला मगर बॉल कनेक्ट नहीं हुई और विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। हालांकि, विकेटकीपर और बाकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। फील्डर द्वारा चुटकी बजाने से अंपायर को लगा कि गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और फिर विकेटकीपर के पास गई। ऐसे में अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया।

कप्तान को पता नहीं चला कि क्या हुआ

अब मामला सिर्फ एक विवादित आउट देने तक सीमित नहीं रहा है। मिडिल्सब्रो सेकंड इलेवन के कप्तान रोरी कॉटरिल का कहना है कि मैच के दौरान दो और ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। सॉल्टबर्न ने 29 रन से मैच जीता। कॉटरिल ने आरोप लगाया कि इन तीन घटनाओं में 15 और 16 साल के बल्लेबाज को आउट किया गया। उन्होंने कहा कि वह नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में सोशल मीडिया पर अन्य मैचों के और फुटेज सामने आए, जिससे खिलाड़ियों और सपोर्टर्स ने सॉल्टबर्न के पिछले विकेट की जांच की।

लीग ने शुरू कर दी फुल इन्वेस्टिगेशन

नॉर्थ यॉर्कशायर और साउथ डरहम क्रिकेट लीग ने पुष्टि की है कि उसे इन घटनाओं के बारे में एक आधिकारिक शिकायत मिली है और उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। लीग ने कहा, ''लीग को शनिवार को डिवीजन टू के एक गेम में हुई कथित घटनाओं के बारे में एक आधिकारिक शिकायत मिली है। फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है और जब तक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरे नहीं हो जाती, तब तक कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी।''

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

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