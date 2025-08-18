आप होंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली लेकिन...गावस्कर के 'अपमान' पर भड़के घावरी

गुजरे जमान के तेज गेंदबाज करसन घावरी ने आजकल के क्रिकेटरों की तरफ से महान सुनील गावस्कर का सम्मान नहीं किए जाने पर दुख जताया है। घावरी ने कहा कि खिलाड़ियों को गावस्कर की आलोचनाओं को सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप होंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली लेकिन आपको उनका सम्मान करना ही होगा।

गुजरे जमाने के तेज गेंदबाज करसन घावरी ने इस बात पर दुख जताया है कि आजकल के भारतीय खिलाड़ियों को महान सुनील गावस्कर की कद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के खिलाड़ी तक उनसे सलाह लेते हैं लेकिन दुर्भाग्य से अपने ही देश के खिलाड़ी ऐसा नहीं करते। कॉमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर की आलोचनाओं को सकारात्मक ढंग से नहीं लेने को लेकर उन्होंने आजकल के खिलाड़ियों की आलोचना की।

विकी लालवानी शो पर घावरी ने रोहित शर्मा के गावस्कर को लेकर दिखाए गए कथित खराब व्यवहार पर उन्होंने कहा कि महान खिलाड़ी इस तरह के अपमान के हकदार नहीं हैं। उनकी कई आलोचनाओं को सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए ना कि दूसरी तरह से।

दरअसल, कुछ महीने पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से सुनील गावस्कर की शिकायत की है। यह शिकायत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गावस्कर की उन पर की गईं टिप्पणियों को लेकर थी। इतना ही नहीं, आईपीएल 2024 के दौरान सुनील गावस्कर और विराट कोहली के बीच तब तनाव की खबरों ने सुर्खियां बटोरी जब आरसीबी स्टार महान बल्लेबाज की आलोचना से तिलमिला गए थे। लिटल मास्टर ने विराट के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया था।

करसन घावरी ने कहा, 'यह बकवास है। आप होंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली। उन्हें महान खिलाड़ी का सम्मान करना ही होगा क्योंकि जब वह आपको कुछ कहते हैं या किसी चीज पर आपको सलाह देते हैं तो यह आपके ही हित के लिए होता है। रवि शास्त्री खुले दिन के आदमी है। जब किसी की आलोचना की बात आएगी तो वह करेंगे लेकिन सुनील इसे बहुत अलग तरह से करते हैं। वह रवि शास्त्री से बिल्कुल अलग चीजें कहने के लिए जाने जाते हैं।'