आपको पता है ये आउट है लेकिन...जब जसप्रीत बुमराह ने मुस्कुराकर अंपायर को बताई पीड़ा

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह अंपायर से मुस्कुराते हुए अपनी पीड़ा का इजहार करते दिखे। पहले सत्र के दौरान उनकी एक गेंद जॉन कैंपबेल के पैड से टकराई थी। भारत ने DRS लिया। रीप्ले में दिखा कि गेंद एक ही समय पर बल्ले और पैड से टकराई।

क्रिकेट में टेक्नॉलजी का इस्तेमाल फैसलों में गलती की गुंजाइश को खत्म कर देता है। लेकिन कभी-कभी टेक्नॉलजी भी गच्चा दे देती है। कोई स्पष्ट नतीजा नहीं दे पाती। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन में यह देखने को मिला। भारत के स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह डीआरएस गंवाने के बाद काफी निराश दिखे और अंपायर से यह कहते हुए अपनी पीड़ा का इजहार किया- आपको पता है कि बल्लेबाज आउट है लेकिन टेक्नॉलजी इसे साबित नहीं कर सकती।

वाकया दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन के पहले सेशन का है। भारतीय गेंदबाजों की तरफ से 55वां ओवर फेंका जा रहा था। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेंद जॉन कैंपबेल के पैड से जा टकराई। एलबीडब्लू की जबरदस्त अपील हुई लेकिन अंपायर ने ना में सिर हिला दिया। बुमराह ने कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के बीच चर्चा हुई। बुमराह विकेट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे लिहाजा गिल ने डीआरएस ले लिया।

थर्ड अंपायर के रिव्यू के दौरान दिखा कि जिस समय गेंद बल्ले को पार कर रही थी, उस दौरान हल्का स्पाइक दिख रहा है। उसी वक्त गेंद पैड से भी टकराती दिख रही है। थर्ड अंपायर कई बार रील्पे देखते हैं ताकि पता चले कि गेंद पहले बैट से टकराई या पैड से। आखिरकार थर्ड अंपायर मैदानी अंपायर के ओरिजिनल डिसिजन के साथ जाते हैं क्योंकि अल्ट्रा-एज में गेंद के पैड और बल्ले से टकराने के अलग-अलग स्पाइक नहीं दिखते। इस तरह भारत रिव्यू गंवा देता है और नॉट आउट का फैसला बरकरार रहता है।

रिव्यू गंवाने के बाद बुमराह गेंदबाजी के लिए जाते वक्त मैदानी अंपायर इलिंगवर्थ से मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'आपको पता है कि यह आउट है। लेकिन टेक्नॉलजी यह साबित नहीं कर सकती।' बुमराह की ये बात स्टंप माइक में कैद हो जाती है और उस पर कॉमेंटेटर भी हंसने लगते हैं।