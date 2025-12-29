आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी होती है; 10000 रन पूरे करने पर स्मृति मंधाना

संक्षेप: बाएं हाथ की स्टार बैटर स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार नए मुकाम हासिल करती जा रही हैं। उनकी ताजा उपलब्धि है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार करना। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद मंधाना ने कहा कि आपने पहले क्या किया है, ये मायने नहीं रखता।

बाएं हाथ की स्टार बैटर स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार नए मुकाम हासिल करती जा रही हैं। उनकी ताजा उपलब्धि है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार करना। महिला क्रिकेट में वह ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी बल्लेबाज बन चुकी हैं। उन्होंने श्री लंका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में ये मुकाम हासिल किया। ये उपलब्धि हासिल करने के बाद मंधाना ने कहा कि आपने पहले क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। क्रिकेट में आपको हमेशा शून्य से शुरुआत करनी होती है।

स्मृति मंधाना से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ 3 महिला क्रिकेटरों ने ही 10 हजार रन का आंकड़ा छुआ था। ये हैं मिताली राज, सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स। मिताली राज के बाद मंधाना दूसरी ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने 10 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए हैं।

स्मृति मंधाना के नाम अब तक 7 टेस्ट मैच में 629 रन हैं, जिनमें उनके दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में उनका औसत 57.18 है। मंधाना ने अब तक 117 ओडीआई में 48.38 की औसत से 5,322 रन बनाए हैं। इनमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। वह ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाजों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। टी20 इंटरनेशनल में भी उनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। मंधाना ने अब तक 157 टी20 इंटरनेशनल मैच खेली हैं। इनकी 151 पारियों में उन्होंने 29.94 की औसत और 124.22 के स्ट्राइक रेट से 4,102 रन बटोरे हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने के बाद मंधाना ने कहा कि खिलाड़ी को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। किसी ने पिछले मैच या पिछली सीरीज में क्या किया था, वो मायने नहीं रखता।