एशेज: आपने हम सबकी... जो रूट के शतक पर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस का रिएक्शन वायरल

संक्षेप: इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट के शतक पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडन की बेटी की प्रतिक्रिया वायरल है। ग्रेस हेडन ने ऑस्ट्रेलिया में रूट के पहले शतक पर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि थैंक्यू रूट, आपने हम सबकी आंखों को बचा लिया।

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट के शतक पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडन की बेटी की प्रतिक्रिया वायरल है। ग्रेस हेडन ने ऑस्ट्रेलिया में रूट के पहले शतक पर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। ग्रेस का खुश होना लाजिमी भी तो है। आखिर उनके पिता मैथ्यू हेडन एक बहुत ही मुश्किल और अजीब सी स्थिति में जाने से जो बच गए हैं। हेडन ने वादा कर रखा था कि अगर जो रूट मौजूदा एशेज सीरीज में शतक नहीं लगा पाते हैं तो वह एमसीजी में नंगा दौड़ेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेस्ट में महान सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो रूट के नाम ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट शतक नहीं था। गुरुवार को उन्होंने गाबा में उस कसर को भी पूरा कर लिया। उनके शतक के बाद ग्रेस हेडन ने इंस्टाग्राम पर अपनी सेल्फी के साथ एक स्टोरी लगाई। उसमें उन्होंने लिखा, ‘रूट,शुक्रिया। आपने हम सबकी आंखों को बचा लिया।’

ग्रेस का इशारा अपने पिता मैथ्यू हेडन के उसी प्रॉमिस की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर रुट मौजूदा एशेज सीरीज में बिना शतक के रह गए तो वह एमसीजी में नंगा दौड़ंगे। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने हेडन को आखिरकार उस मुश्किल स्थिति से बचा लिया। एशेज के अभी 3 टेस्ट बाकी हैं, उससे पहले ही रूट ऑस्ट्रेलिया दिग्गज के भरोसे पर एकदम खरे उतरे हैं।

जो रूट के शतक से मैथ्यू हेडन भी खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, 'ग्रेट डे जो। आपको बधाई। मुझसे ज्यादा ये किसी के लिए मायने नहीं रखता। 10 अर्धशतक और आखिरकार ये एक शतक। शानदार।'