आप इसकी हकदार हैं...भारत के चैंपियन बनने पर कोहली से लेकर पिचाई तक, आखिर किसने क्या कहा?

संक्षेप: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। दिग्गजों ने महिला टीम की वर्ल्ड कप जीत को निर्णायक क्षण करार दिया।

Mon, 3 Nov 2025 03:50 PMMd.Akram नवी मुंबई, भाषा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्व कप में ऐतिहासिक जीत का पूरे देश भर में जश्न मनाया गया तथा प्रमुख खेल हस्तियों, राजनीतिक हस्तियों, कॉरपोरेट दिग्गजों, बॉलीवुड अभिनेताओं ने इसे एक निर्णायक क्षण बताया जो पूरी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। वर्षों की कड़ी मेहनत से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम रविवार रात फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वनडे खिताब जीतने वाली दुनिया की चौथी टीम बन गई।

कोहली ने इसका हकदार बताया

स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने 'एक्स' पर लिखा, ‘‘आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपने साहसिक क्रिकेट और विश्वास से प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। आप सभी प्रशंसा के हकदार हैं और इस पल का पूरा आनंद लें। शाबाश हरमन और टीम। जय हिंद।’’ पूर्व कप्तान मिताली राज ने कहा, ‘‘विश्व चैंपियन। मैं दो दशकों से भी अधिक समय से भारतीय महिला टीम को विश्व कप ट्राफी उठाते हुए देखने का सपना देख रही थी। यह सपना आखिरकार आज रात सच हो गया। विश्व क्रिकेट की नई चैंपियनों, आपने सिर्फ एक ट्रॉफी ही नहीं जीती, आपने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए धड़कने वाले हर दिल को जीत लिया।’’

'सपने देखने के लिए प्रेरित किया'

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘1983 ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आज हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सचमुच कुछ खास उपलब्धि हासिल की है।’’ तेंदुलकर ने कहा, ‘‘उन्होंने देश भर में अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन ट्रॉफी उठा सकती हैं। यह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक निर्णायक क्षण है। शाबाश, टीम इंडिया। आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है।’’

'देश के लिए एक गौरवशाली क्षण'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत को ‘‘राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली क्षण’’ बताया। उन्होंने कहा,‘‘विश्व चैंपियन भारतीय टीम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम ने महिला विश्व कप जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरी टीम को बधाई।’’ खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, ‘‘इतिहास रचा गया। हमारी महिला खिलाड़ियों ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। 140 करोड़ भारतीय इस गौरवशाली क्षण को संजो रहे हैं। बधाई हो, विश्व चैंपियन।’’

'करोड़ों दिलों में अपनी बनाई जगह'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, ‘‘यह गर्व का क्षण है। हमारी महिला खिलाड़ियों ने इतिहास रचा और करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरव दिलाया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र की भावना को ऊपर उठाया है।’’ बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने लिखा, ‘‘भारतीय महिला क्रिकेट.. विश्व चैंपियन। आपने हम सभी को गौरवान्वित किया है। बधाई, बधाई, बधाई।’’

'महिला क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहेगा'

आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कहा, ‘‘यह लड़कियां इसलिए आगे बढ़ीं ताकि आप दौड़ सकें। महिला क्रिकेट अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। इस टीम की हर लड़की को इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद। इस अद्भुत टीम पर बहुत गर्व है।’’ दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने कहा, ‘‘विश्व चैंपियन! भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार महिला वनडे विश्व कप खिताब जीतने पर बधाई। क्या शानदार प्रदर्शन किया।’’ भारतीय ओलंपिक संघ और हॉकी इंडिया ने भी विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी।

सुंदर पिचाई को इस बात का यकीन

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, ‘‘1983 और 2011 की यादें ताजा हो गईं। टीम इंडिया को बधाई, मुझे यकीन है कि यह पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी यह टूर्नामेंट शानदार रहा।’’ भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘‘चैंपियन। हर चौके हर विकेट, आपने अपने जज्बे से पूरे देश का दिल जीत लिया। हमें अपनी विश्व चैंपियन लड़कियों पर गर्व है। क्या शानदार जीत रही। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने पूरी पीढ़ी को सपना दे दिया जीतने का, लड़ने का, चमकने का।’’ भारत के महान बल्लेबाज़ वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘यह सचमुच एक प्रेरणादायक प्रदर्शन है जिसने न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी किया है। यह एक ऐसी जीत है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी।’’

दिग्गज डिविलियर्स ने भी दी बधाई

पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने लिखा, ‘‘आपकी भावना, धैर्य और विश्वास ने विश्व कप घर ला दिया। टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई!’’ भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा, ‘‘इतिहास रच दिया गया। हमारी महिलाओं ने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। भारत के लिए विश्व कप जीत लिया। आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, आपने एक अरब दिल जीते। हर भारतीय को आप पर गर्व है - सच्ची चैंपियन।’’ ‘दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा, ‘‘टीम इंडिया को बधाई। दक्षिण अफ्रीका भी अपना सिर ऊंचा रखे। विश्व भर में महिला क्रिकेट फल फूल रहा है। क्या शानदार फाइनल था। क्या शानदार टूर्नामेंट था।’’ विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने लिखा, ‘‘भारतीय क्रिकेट के लिए क्या ही पल है। भारतीय महिला टीम को विश्व कप जीतने पर बहुत-बहुत बधाई।’’

