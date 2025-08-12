आप ऐसा नहीं कर सकते जसप्रीत बुमराह...पूर्व भारतीय कप्तान ने टीम मैनेजमेंट को लिया आड़े हाथ
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लिया है। बुमराह इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में से तीन खेले। सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी।
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हाल ही में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को प्राथमिकता देने से खुश नहीं हैं। उन्होंने भारतीय टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बुमराह ऐसा नहीं कर सकते। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि स्टार तेज गेंदबाज बुमराह सिर्फ तीन मैच खेलेंगे। उन्होंने पहला, तीसरा और चौथा टेस्ट खेला। सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। भारत को पांचवें मैच में 6 रनों से रोमांचक जीत मिली। अगर भारत यह मुकाबला नहीं जीतता तो इंग्लैंड का सीरीज पर कब्जा होता।
अजहरुद्दीन ने मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कहा, ''अगर कोई चोट की समस्या है तो बोर्ड और खिलाड़ी को फैसला लेना होगा। हालांकि, मुझे लगता है कि एक बार टीम में शामिल होने बाद आप अपने मैच चुन-चुनकर नहीं खेल सकते। वर्कलोड तो होता ही है लेकिन इस लेवल पर आपको उसे मैनेज करना होता है। आप देश के लिए खेल रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, ''यह अलग बात है कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप के साथ मिलकर इस मौके पर खरे उतरे और हम भाग्यशाली रहे कि हम बुमराह के बिना जीत सके। लेकिन अगर किसी खास परिस्थिति में भारत को बुमराह की सख्त जरूरत हो तो क्या होगा?"
बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर कुल 14 विकेट हासिल किए। उन्होंने दो बार पांच विकेट हॉल लिया। बुमराह ने जो तीन टेस्ट खेले, उनमें से दो में भारत को हार मिली जबकि एक ड्रॉ रहा। वहीं, बुमराह की अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी पांच मैच खेले और सीरीज में सर्वाधिक 23 विकेट झटके। पेसर सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने ओवल में बाजी पलटी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि बुमराह की अनुपस्थिति में भारत का इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट जीतना महज ‘संयोग’ था और यह करिश्माई तेज गेंदबाज अब भी ‘असाधारण और अविश्वसनीय’ है।