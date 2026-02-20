आप वैभव सूर्यवंशी की तरह खेल सकते हैं, लेकिन…भारत के सुपर-8 मैच से पहले अश्विन ने क्यों कही ये बात?
अश्विन ने तिलक वर्मा के सपोर्ट में कहा कि प्लीज याद रखें, आप वैभव (सूर्यवंशी) की तरह खेल सकते हैं, लेकिन आप तिलक की तरह भी खेल सकते हैं, जो टाइमिंग पर भरोसा करते हैं और गैप चुनते हैं।
चोट के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे तिलक वर्मा अभी तक उस लय में नहीं दिखे हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में उनकी धीमी बल्लेबाजी की खूब आलोचना हो रही है। हालांकि अब पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन उनके सपोर्ट में उतरे हैं। अश्विन का कहना है कि आप वैभव (सूर्यवंशी) की तरह खेल सकते हैं, लेकिन आप तिलक की तरह भी खेल सकते हैं, जो टाइमिंग पर भरोसा करते हैं और गैप चुनते हैं। भारत ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबले जीतकर सुपर-8 में पहुंच चुका है। टीम इंडिया सेमीफाइनल की ओर कदम 22 फरवरी को बढ़ाएगी, जब उनका सुपर-8 का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। इसके बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।
रविचंद्रन अश्विन ने ऐश की बात पर कहा, "सूर्या ने बहुत मेहनत से पारी खेली। एक्सेलरेशन पॉइंट के लिए, दुबे, हार्दिक और रिंकू थे। उन्हें पता था कि वे स्कोरिंग रेट पकड़ सकते हैं। लेकिन इंडिया आज (नीदरलैंड के खिलाफ) बैट से बहुत अच्छा नहीं था, बहुत एफिशिएंट नहीं था। लेकिन यह इतनी सॉलिड टीम है कि अपने आम दिन में भी, वे आपको हरा सकते हैं। वे उम्मीद से कम थे, अपने बेस्ट पर नहीं थे। लेकिन फिर भी, वरुण चक्रवर्ती की इतनी अच्छी बॉलिंग के बावजूद, नीदरलैंड्स उन्हें नहीं चुन सका। जसप्रीत बुमराह को पावरप्ले में स्विंग मिली और उन्होंने यॉर्कर भी फेंके।"
अश्विन ने सबसे छोटे फॉर्मेट में तिलक वर्मा के अप्रोच पर भी बात की, खासकर जब वह चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि T20 में सफलता हमेशा ताकत पर निर्भर नहीं करती और टाइमिंग और प्लेसमेंट की वैल्यू पर जोर दिया।
अश्विन ने कहा, "तिलक वर्मा चोट के बाद वापस आ रहे हैं। हम पावर और ताकत की बात करते हैं, लेकिन स्वीट स्पॉट और टाइमिंग बैटिंग का बेसिक हिस्सा हैं। तिलक कोई बड़े पावर हिटर नहीं हैं। उनके लिए टाइमिंग और स्वीट स्पॉट ढूंढना सबसे जरूरी है। प्लीज याद रखें, आप वैभव (सूर्यवंशी) की तरह खेल सकते हैं, लेकिन आप तिलक की तरह भी खेल सकते हैं, जो टाइमिंग पर भरोसा करते हैं और गैप चुनते हैं।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
