होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 मैचों से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते, KKR के खराब प्रदर्शन पर बोले फिन एलेन

Apr 13, 2026 09:25 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya चेन्नई, भाषा, 13 अप्रैल
share

कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज फिन एलेन ने सोमवार को अपने साथियों से निराशाजनक शुरुआत के बाद खुद को लय हासिल करने के लिए समय देने की अपील की। उन्होंने साथ ही तीन बार के आईपीएल विजेताओं के आकलन में धैर्य रखने को भी कहा।

2 मैचों से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते, KKR के खराब प्रदर्शन पर बोले फिन एलेन

कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज फिन एलेन ने सोमवार को अपने साथियों से निराशाजनक शुरुआत के बाद खुद को लय हासिल करने के लिए समय देने की अपील की। उन्होंने साथ ही तीन बार के आईपीएल विजेताओं के आकलन में धैर्य रखने को भी कहा।

दो मैचों से आप किसी का बहुत आकलन नहीं कर सकते

नाइट राइडर्स के नाम पर चार मैच में सिर्फ एक अंक हैं जो पंजाब किंग्स के खिलाफ कोलकाता में मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद मिला है। तीन हार के साथ अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है और मंगलवार को चेपॉक में चेन्नई सुपरकिंग्स से भिड़ेगी। एलेन ने मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, ''यह टी20 क्रिकेट की प्रकृति है। अभी कुछ ही मैच हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप दो मैच से बहुत अधिक आकलन कर सकते हैं।'' उन्होंने आगे कहा, ''व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले दो मैच में अच्छी शुरुआत की थी। मैं और अधिक बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा लेकिन तैयारी अच्छी रही है और उम्मीद है कि यह (एक बड़ी पारी) करीब है।''

ये भी पढ़ें:T-20: अभिषेक शर्मा ने बनाया सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड

कोलकाता की परिस्थितियों से हम सामजस्य नहीं बिठा पाए

एलेन ने कहा कि नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर खुद को अधिक समय देने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही स्वीकार किया कि वे अभी तक ईडन गार्डन्स में घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा, ''जब हमारे सभी बल्लेबाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और हम काफी तेज गति से रन बनाएं, हमें यही संतुलन बनाना है।'' एलेन ने कहा, ''मुझे लगता है कि शायद हम कोलकाता की परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं। पिच शायद उतनी सपाट नहीं है जितनी आमतौर पर होती है। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस विकेट पर अच्छा स्कोर क्या है।''

ये भी पढ़ें:IPL 2026 को लेकर आया बड़ा अपडेट, GT Vs CSK मुकाबलों के वेन्यू बदले, जानिए क्यों?

CSK के खिलाफ मैच में खेल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती

इस बीच टीम प्रबंधन ने बताया कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अंगुली चोट के कारण लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ पिछले मैच से बाहर रहने के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। टीम के एक अधिकारी ने कहा, ''वरुण ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके हाथ पर पट्टी बंधी है लेकिन फिर भी वह ट्रेनिंग कर रहे हैं।'' वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की उपस्थिति से हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स को चेन्नई के मैदान पर कुछ मदद मिले और वे अपनी पहली जीत का स्वाद चख पाएं। हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि वरुण चक्रवर्ती का साल 2026 में अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। विश्व कप में भी वे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल जरूर थे, लेकिन टूर्नामेंट के आखिर में उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया था। टीम के बल्लेबाजों ने भी केकेआर के लिए अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। देखना होगा क्या 14 अप्रैल को चेपॉक में केकेरआर इस सीजन की अपनी पहली जीत हासिल कर पाती है या नहीं।

ये भी पढ़ें:SRH Vs RR मैच में कौन जीतेगा? अश्विन ने की भविष्यवाणी, वैभव-यशस्वी की जोड़ी को..
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
KKR IPL
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।