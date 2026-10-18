सिर्फ पानी पिलाने के लिए कमबैक नहीं करा सकते.., NZ दौरे पर भुवनेश्वर कुमार के खेलने को लेकर बोले आकाश चोपड़ा
न्यूजीलैंड दौरे में क्या भुवनेश्वर कुमार को सभी मैचों में खेलने का मौका मिलेगा यह एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेक्टर्स ने 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया में वापसी कराई है। आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय रखी है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज समाप्त होने के बाद अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना होगी, जहां उसे पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है। पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज की सबसे बड़ी हाइलाइट भुवनेश्वर कुमार हैं। उनकी चार साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 अक्टूबर को सीरीज का पांचवां और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेला, हालांकि, बारिश के कारण यह मैच पूरा नहीं हो सका और रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड दौरे में क्या भुवनेश्वर कुमार को सभी मैचों में खेलने का मौका मिलेगा यह एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेक्टर्स ने 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया में वापसी कराई है। इन दोनों सवालों पर पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने रोशनी डाली है और अपनी राय भी साझा की है।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल में साफ शब्दों में कहा है कि अगर भुवनेश्वर कुमार की चार साल बाद वापसी कराई गई है तो उन्हें सिर्फ पानी पिलाने या ड्रेसिंग रूम की सीट गर्म करने के लिए तो नहीं बुलाया गया होगा, बल्कि खिलाने के लिए ही टीम में शामिल किया गया होगा। आकाश चोपड़ा ने भुवी के सभी पांच मैचों में खेलने की संभावना पर जोर दिया, साथ ही इशारों- इशारों में उन्होंने यह भी कहना चाहा कि हम कितना भी सोच लें कि भुवनेश्वर को 36 साल की उम्र में वापसी 2027 विश्व कप को देखते हुए कराई गई है, लेकिन सिलेक्टर्स के दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा होगा, वे अभी भी भुवनेश्वर कुमार को परखना चाहते हैं और सवालों के जवाब ढूढ़ना चाहते हैं। आकाश चोपड़ा ने इसके लिए जो तर्क दिया वह यह था कि अगर भुवी को 2027 वर्ल्ड कप के लिए देखा जा रहा होता तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के स्क्वॉड में कम से कम सभी मुकाबलों में नहीं लेकिन आखिरी के दो मुकाबलों में तो मौका दिया ही जा सकता था। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो जरूर भुवी के टी-20 चयन को भी शक की निगाह से ही देखना होगा और इस चीज के लिए बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो सकते कि उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए सोचा जा रहा है।
आकाश चोपड़ा ने भुवी के कमबैक को कैसे देखा?
आकाश चोपड़ा ने कहा "भुवनेश्वर कुमार को आपने वनडे में नहीं सिलेक्ट किया है। देखिए वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए टीम का हिस्सा हैं, आपने सोचा कि शायद वनडे वर्ल्ड कप की तरफ आप देख रहे हैं इस वजह से भुवी को वापस लाए हैं पर न्यूजीलैंड सीरीज में पांच वनडे मुकाबले हैं ऐसे में उन्हें आप रख सकते थे। पहले तीन में नहीं तो अंतिम दो में रख लेते।" आकाश चोपड़ा ने टी-20 सीरीज में उन्हें खिलाना चाहिए या नहीं उसको लेकर बात करते हुए कहा- "मेरे विचार में अगर आपने उनका चयन किया है तो उनको पांच के पांच मैच खिलाइए। क्योंकि इस उम्र में आप चार साल बाद किसी का कमबैक बाहर बिठाने के लिए और पानी पिलाने के लिए नहीं कराते। मैं यहां पर पानी पिलाने को शर्मिंदा करने वाला कार्य नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर इतने सीनियर खिलाड़ी को अगर आपने बुलाया है चार साल के लंबे वनवास के बाद तब आप को जरूर उन्हें खिलाना चाहिए।" आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि "अगर आप उनको पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खिलाने वाले थे तो आखिरी के दो वनडे मैचों में भी नाम डाल देते। नहीं डाला, इसका मतलब- हम कयास लगा रहे हैं कि (आप (दर्शक) और मैं मिलकर) शायद भुवी को 2027 विश्व कप के लिए तैयार कर रहे हैं लेकिन क्या वास्तव में वे ऐसा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिलेक्टर के मन में अभी भी भुवी के चयन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।