'तुम जोकर हो', LSG के मालिक संजीव गोयनका पर क्यों भड़के ललित मोदी? IPL में डील से है कनेक्शन
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बिकने के बाद सिलसिलेवार पोस्ट की थी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कमेंट में अपना गुस्सा जाहिर किया।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हाल ही में दो फ्रेंचाइजी के बिकने की तगड़ी डील हुई है। राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को अमेरिका स्थित कल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 1.63 अरब डॉलर (लगभग 15,290 करोड़ रुपये) में लेने का फैसला किया। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले समूह ने 1.78 अरब डॉलर (लगभग 16,660 करोड़ रुपये) में खरीदा। लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मालिक संजीव गोयनका ने आरआर और आरसीबी की बिक्री के बाद अरबों डॉलर मिलने का क्रेडिट जय शाह को दिया। ऐसे में आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी भड़के उठे। उन्होंने गोयनका को 'जोकर' करार दिया। जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीबीआई) के पूर्व सचिव हैं। वह फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन हैं।
आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर आरआर और आरसीबी डील के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा, ''राजस्थान रॉयल्स को 2008 में लगभग 270 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, जो अब 15,000 करोड़ से ज्यादा में बिकी है। आरसीबी जिसे लगभग 485 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, वो 16,600 करोड़ से अधिक में बिकी। एक ही हफ्ते में दो फ्रेंचाइजी को 15,000 करोड़ से ज्यादा की डील मिली। यह वैल्यू आईपीएल के आर्किटेक्चर से बनी। जिस तरह से ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स को स्ट्रक्चर किया गया था, गवर्नेंस जिसने ब्रांड्स को प्रीमियम लेवल पर इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस दिया। इसमें बहुत कुछ जय शाह के विजन से जुड़ा है।'' वहीं, ललित मोदी ने गोयनका की पोस्ट के कमेंट में लिखा, ''तुम सीरियस हो, तुम एक जोकर हो।''
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसने आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन के एक समूह को 1.78 अरब डॉलर के नकद सौदे में बेच दिया है। इस समूह ने यूएसएल के साथ फ्रेंचाइजी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया है। इस सौदे में आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया है। यूएसएल, ब्रिटेन की डियाजियो की सहायक कंपनी है और वह अब आरसीबी से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि यह टीम उनके मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं थी।
इस डील को हालांकि अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और आईपीएल संचालन समिति के साथ-साथ महिला प्रीमियर लीग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स को खरीदने की दौड़ में टाइम्स इंटरनेट के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, आदित्य बिरला समूह और आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाला मित्तल परिवार भी शामिल था। हालांकि, बाजी कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह के हाथ लगी। इस कंसोर्टियम में वॉलमार्ट परिवार से जुड़े रॉब वॉलटन और फोर्ड परिवार से जुड़े हैम्प परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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