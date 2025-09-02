तुमने मुझे गाली दी, मैंने कहा...जो रूट संग नोक-झोंक पर प्रसिद्ध कृष्णा का हैरतअंगेज खुलासा
भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रूट संग हुई नोक-झोंक पर हैरतअंगेज खुलासा किया है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रूट को ओवल टेस्ट के दौरान लगा था कि प्रसिद्ध ने उन्हें गाली दी।
भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज काफी रोमांचक रही। यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। ओवल में पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के बीच नोक-झोंक देखने को मिली थी। रूट आमतौर पर शांत रहने के लिए जाने जाते हैं लेकिन उस दिन इंग्लिश बल्लेबाज की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। सीरीज समाप्त होने के बाद लगभग एक महीने बाद प्रसिद्ध ने रूट संग हुई नोक-झोंक पर हैरतअंगेज खुलासा किया है। प्रसिद्ध और रूट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स में टीममेट्स रह चुके हैं।
प्रसिद्ध ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बातचीत में कहा, "मुझे नहीं पता कि रूट ने क्यों उस तरह रिएक्ट किया। मैंने सिर्फ इतना कहा था, 'आप अच्छे लग रहे हो', और फिर बात गाली-गलौज तक चली गई।" हालांकि, ओवल टेस्ट खत्म होने के बाद प्रसिद्ध ने रूट के साथ बात की। तेज गेंदबाज ने बताया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज को लगा कि उन्हें गाली दी गई, जिस वजह से आक्रामक प्रतिक्रिया दी। गेंदबाज ने यह भी दावा किया कि रूट इस तरह खुद को मोटिवेट कर रहे थे। प्रसिद्ध ने कहा, “मैंने रूट समेत कई खिलाड़ियों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि तुमने मुझे गाली दी है।' मैंने कहा, 'नहीं', मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने जवाब दिया, 'मैं भी खुद को मोटिवेट करना चाहता था तो इसलिए थोड़ा चढ़ गया।”
भारतीय गेंदबाज ने इंग्लिश खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना की, जो जीत के लिए सबकुछ झोंक देते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि रूट जैसे खिलाड़ियों की वजह से खेल बेहतर हुआ है। प्रसिद्ध ने कहा, "मुझे इस खेल में यही सबसे ज्यादा पसंद है। मैं हमेशा से इसी तरह खेलता आया हूं। हर किसी को, खासकर रूट जैसे दिग्गज को आज भी अपना सब कुछ झोंकते और टीम के लिए लड़ते देखना हर किसी के लिए सीखने लायक है। आप लड़ने के लिए, जंग जीतने के लिए मैदान में हैं। कभी-कभी सिर्फ हुनर से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। उस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत ज्यादा मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है।" साल 2021 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले प्रसिद्ध अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें 22 शिकार किए।