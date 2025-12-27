Year Ender 2025: टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में स्टार्क और सिराज का जलवा, बुमराह भी टाप-10 में शामिल
2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं। मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन भी इस साल बेहद शानदार रहा है। वे दूसरे नंबर पर हैं। बुमराह सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 8वें स्थान पर हैं।
साल 2025 ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के लिए बेहद शानदार गुजरा। स्टार्क मौजूदा समय में शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। एशेज सीरीज में वे ना सिर्फ गेंद से आग उगल रहे हैं, बल्कि बल्ले से उपयोगी पारियां भी खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क इस साल टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। स्टार्क ने 2025 में कुल 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 17.32 की शानदार औसत के साथ 55 विकेट हासिल किए हैं।
भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए भी 2025 बेहतरीन बीता है। वे वनडे और टी-20 में भले ही भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। मोहम्मद सिराज मिचेल स्ट्रार्क के बाद साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सिराज ने इस साल 10 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 19 पारियों में 27.20 की औसत से 43 विकेट हासिल किए हैं। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी 15 पारियों में 42 विकेट के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इंग्लैड के कप्तान बेन स्टोक्स के लिए भी साल 2025 गेंदबाजी के लिहाज से शानदार रहा है। उन्होंने 9 मैचों की 17 पारियों में 23.12 की औसत के साथ कुल 33 विकेट हासिल किए हैं। बांग्लादेश के तैजुब इस्लाम का नाम भी टॉप-5 में है। इंग्लैंड के जोश टंग, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड, दक्षिण अफ्रीका के साइमन हारमर और पाकिस्तान के नोमान अली भी टॉप-10 में शामिल हैं।
साल 2025 जसप्रीत बुमराह के लिए उनकी प्रतिभा के अनुरूप नहीं गुजरा है, लेकिन फिर भी वे टॉप-10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जसप्रीत बुमराह साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। बुमराह ने इस साल कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 14 पारियों में 22.16 की शानदार औसत के साथ कुल 31 विकेट हासिल किए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह 879 पॉइंट्स के साथ अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। वे लंबे से टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन गेंदबाज हैं।
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 55 विकेट
मोहम्मद सिराज (भारत) 43 विकेट
ब्लेसिंग मुजरबानी( जिम्बाब्वे) 42 विकेट
बेन स्टोक्स(इंग्लैंड)-33 विकेट
तैजुल इस्लाम( बांग्लादेश)-33 विकेट
जोश टंग (इंग्लैंड)-33 विकेट
स्कॉट बोलैंड (ऑस्ट्रेलिया)-32 विकेट
जसप्रीत बुमराह (भारत)-31 विकेट
साइमन हारमर(साउथ अफ्रीका)-30 विकेट
नोमान अली( पाकिस्तान)-30 विकेट