Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Year Ender 2025 Team India dominated in ODIs T20Is but suffered in Tests 5 Indian players topped in ICC Rankings
Year Ender 2025: वनडे-टी20 में तो भारत की बादशाहत, मगर टेस्ट में कटी नाक! 5 भारतीय ICC रैंकिंग में नंबर-1

Year Ender 2025: वनडे-टी20 में तो भारत की बादशाहत, मगर टेस्ट में कटी नाक! 5 भारतीय ICC रैंकिंग में नंबर-1

संक्षेप:

साल 2025 खत्म होने को है। टीम इंडिया ने इस साल टी20 और वनडे में खूब तबाही मचाई, मगर टेस्ट में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खासकर जब भारत को घर पर साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। इसका असर आईसीसी रैंकिंग्स पर भी पड़ा।

Dec 25, 2025 11:50 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साल 2025 खत्म होने को है, ऐसे में क्रिकेट पंडित इस साल टीम इंडिया के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में लगे हैं। वनडे और टी20 में तो भारतीय टीम का हाथ इस साल भी कोई नहीं पकड़ पाया है, मगर टेस्ट क्रिकेट में लगातार टीम इंडिया के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है। भारत ने नए कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में जरूर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ की, मगर बैक टू बैक दूसरे साल घर पर सीरीज में क्लीन स्वीप होना पड़ा। पिछले साल न्यूजीलैंड ने तो इस बार साउथ अफ्रीका ने सूपड़ा साफ किया। इसका असर आईसीसी रैंकिंग पर साफ देखने को मिला। आईए एक नजर 2025 के खत्म होते-होते भारत और भारतीय खिलाड़ियों की आईसीसी रैंकिंग पर डालते हैं-

वनडे-टी20 रैंकिंग में भारत नंबर-1

टी20 में भारत का यह लगातार चौथी और वनडे में लगातार तीसरा बार है, जब भारत साल का अंत आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 पर रहते हुए करेगा। 2022 से टीम इंडिया लगातार साल का अंत नंबर-1 के पायदान पर रहते हुए कर रही है, वहीं वनडे में यह सिलसिला 2023 में शुरू हुआ। वहीं टेस्ट की बात करें तो भारत 2025 का अंत चौथे पायदान पर रहते हुए करेगा। टीम इंडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हैं। भारत ने आखिरी बार टेस्ट रैंकिंग में साल का अंत नंबर-1 पर रहते हुए 2023 में किया था। 2024 और 2025 में ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 है।

5 भारतीय प्लेयर्स आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर

भारतीय खिलाड़ियों का साल 2025 में जलवा रहा। साल का अंत होते-होते एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 खिलाड़ी अलग-अगल जगह रैंकिंग में नंबर-1 रहे। रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा क्रमश: वनडे और टी20 की बैटिंग रैंकिंग में नंबर-1 रहे। टेस्ट में जो रूट ने बाजी मारी। बॉलिंग रैंकिंग में टेस्ट में जसप्रीत बुमराह और टी20 में वरुण चक्रवर्ती का दबदबा रहा। वनडे में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर-1 रहे। ऑलराउंड्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 2025 का अंत नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर के रूप में किया। अजमतुल्ला उमरजई वनडे तो सैम अयूब टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में टॉप पर रहे।

