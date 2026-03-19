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ये विराट कोहली वाला…नन्हे फैन पर चढ़ा IPL का बुखार; VIDEO ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

Mar 19, 2026 06:29 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इस बच्चे पर पूरी तरह से आईपीएल का बुखार चढ़ गया है, तभी तो टीम इंडिया की जर्सी की जगह वह आरसीबी की जर्सी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

ये विराट कोहली वाला…नन्हे फैन पर चढ़ा IPL का बुखार; VIDEO ने लगाई सोशल मीडिया पर आग

जब आईपीएल जैसी रंगारंग लीग का खुमार फैलता है तो देशभर के फैंस भी आपस में बंट जाते हैं। कोई मुंबई इंडियंस को, कोई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तो कोई चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करता नजर आता है। लीग के शुरू होने से पहले जहां फैंस एकजुट नजर आते हैं और मिलकर सिर्फ टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, मगर जब आईपीएल का बुखार चढ़ता है तो फिर अपनी टीम से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होता। आईपीएल 2026 का आगाज होने से पहले आरसीबी के एक नन्हे फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बच्चे पर पूरी तरह से आईपीएल का बुखार चढ़ गया है, तभी तो टीम इंडिया की जर्सी की जगह वह आरसीबी की जर्सी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

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वीडियो में ये नन्हा फैन आपने पिता के साथ दुकान पर ‘क्रिकेट जर्सी’ लेने पहुंचता है। पिता उसे टीम इंडिया की जर्सी लेने को कहते हैं, मगर उसका दिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी पर आ जाता है। वीडियो में फैन कहता नजर आता है ‘पापा ये वाला, विराट कोहली वाला।’

दुकानदार से जिद करने पर उसे जब जर्सी मिलती है तो वह उसे गले से लगा लेता है और कहता है ‘ये मुझे बहुत पसंद है।’

पिता जब अपने बच्चे को आरसीबी की जर्सी पहना रहे होते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। जर्सी पहनते हैं बच्चा कुछ क्रिकेटिंग शॉट्स की शैडो प्रैक्टिस करता नजर आता है।

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इस नन्हे फैन का ये क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे पसंद भी कर रहे हैं। आप भी देखिए-

"बड़े सपनों वाले छोटे लड़के" की मासूमियत और ब्रांड के प्रति उसकी वफादारी ने न सिर्फ ऑनलाइन "RCB Bloodline" का ध्यान खींचा, बल्कि फ़्रैंचाइजी के ऑफिशियल किट पार्टनर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। PUMA India इस वायरल पल के जादू से खुद को रोक नहीं पाया और उस पोस्ट पर कमेंट करके इस युवा फैन के सपने को और भी ज्यादा खास बना दिया।

PUMA India ने कमेंट करते हुए लिखा, "अब तक का सबसे प्यारा वीडियो। आइए हम आपको एक ऑफिशियल RCB #18 जर्सी भेजते हैं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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