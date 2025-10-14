वो कमी नहीं खलने देगा... आकाश चोपड़ा को इस खिलाड़ी में दिख रहा ओपनर रोहित शर्मा का विकल्प

रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक ओडीआई ओपनर में माने जाते हैं। वह जब भी इस फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे तब फैन को उनकी कमी बहुत खलेगी। हालांकि आकाश चोपड़ा को ऐसा नहीं लगता क्योंकि उनकी नजर में एक ऐसा खिलाड़ी है जो हिटमैन की कमी नहीं खलने देगा।

रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की सांझ चल रही है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुना गया है। उनसे वनडे कप्तानी की जिम्मेदारी लेकर शुभमन गिल को सौंपी जा चुकी है। वैसे तो हिटमैन की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप पर है लेकिन उसमें अभी दो साल हैं और रोहित शर्मा तब तक 40 से ऊपर के हो जाएंगे। हिटमैन का वनडे में अपना अलग ही अंदाज रहा है। अपनी विध्वंसक ओपनिंग से वह विरोधी टीम के हौसले को जैसे पस्त कर देते हैं।

रोहित शर्मा जब भी वनडे से अलविदा लेंगे तो क्रिकेट प्रशंसकों को उनकी विध्वंसक ओपनिंग की बहुत ही कमी खलेगी। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो बतौर ओपनर शर्मा का विकल्प भी ढूंढ लिया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अब तक सिर्फ 1 ही ओडीआई खेला है लेकिन चोपड़ा का कहना है कि जब वह गिल के साथ वनडे में ओपनिंग शुरू कर देगा तो फैंस को रोहित शर्मा की कमी बिल्कुल भी नहीं खलेगी।

ये खिलाड़ी कोई और नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके ओपनर यशस्वी जायसवाल हैं। इंग्लैंड दौरे के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में भी उनके बल्ले से खूब रन बरस रहे हैं। दिल्ली टेस्ट में भारत की पहली पारी में उन्होंने 258 गेंदों में 175 रनों की शानदार पारी खेली। वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए और दोहरे शतक से चूक गए। हालांकि दूसरी पारी में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब तक 26 टेस्ट खेल चुके जायसवाल को वनडे में मौका नहीं मिलता। वह अब तक सिर्फ एक ही ओडीआई खेले हैं और 23 टी20 इंटरनेशनल।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जायसवाल जल्द ही तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का नियमित हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसा होगा या नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं है। सवाल बस ये है कि कब होगा। यशस्वी बहुत जल्द सभी फॉर्मेट में खेलेंगे। वह पहले ही टी20 इंटरनेशनल में प्रभावित कर चुके हैं और एक शतक भी जड़ चुके हैं। आईपीएल में वह कंसिस्टेंट रहे हैं और टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा थे। उसके बाद शुभमन गिल नेतृत्व की जिम्मेदारी की वजह से आगे बढ़ गए।'