यशस्वी जायसवाल अनुपलब्ध, शार्दुल ठाकुर बाहर, सूर्यांश शेडगे और रघुवंशी की एंट्री, रणजी ट्रॉफी दूसरे दौर लिए मुंबई की टीम
रणजी ट्रॉफी 2026-27 के दूसरे दौरे के लिए भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मुंबई की टीम से नहीं खेलेंगे। वे भारत ए के स्क्वॉड का हिस्सा हैं, जो न्यूजीलैंड जाएगी। शार्दुल ठाकुर चोट के कारण बाहर हैं। सूर्यांश शेडगे और अंगकृष रघुवंशी को एंट्री मिली है।
मुंबई की टीम को रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे दौर से पहले राहत मिली है। ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे दूसरे दौर के मुक़ाबले में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, अंडर-23 सीके नायडू ट्रॉफ़ी में दो दोहरे शतक लगाने वाले अंगकृष रघुवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है।
मुंबई को शुरुआती मैच में अपने नए उप-कप्तान आयुष महात्रे के हैमस्ट्रिंग में दोबारा चोट लगने और यशस्वी जायसवाल के भारत ए के न्यूज़ीलैंड दौरे पर जाने के कारण टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल करना पड़ा। उंगली में चोट के कारण अनुभवी शार्दुल ठाकुर भी कम से कम दूसरे दौर में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शेडगे पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ भारत ए की वनडे सीरीज़ खेलकर टीम में लौट रहे हैं। उन्होंने सीरीज़ के तीसरे मैच में सातवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 60 गेंदों पर 66 रन बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने पहले मैच में चार विकेट भी लिए थे।
प्लेइंग XI में जगह को लेकर दुविधा
मुंबई की प्लेइंग XI में शेडगे को कहां जगह मिलेगी, यह चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल सवाल हो सकता है। सीज़न के पहले मैच में मुशीर ख़ान, कप्तान सिद्धेश लाड, सरफ़राज़ ख़ान और विकेटकीपर आकाश आनंद ने तीसरे से छठे नंबर तक बल्लेबाज़ी की थी। इनके बाद ऑलराउंडर शम्स मुलानी, तनुष कोटियान और तुषार देशपांडे बल्लेबाज़ी के लिए आए थे। रघुवंशी को अंडर-23 स्तर पर 201 और 203 रन की पारियां खेलने के बाद टीम में शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल के उपलब्ध होने के कारण वह रणजी सीज़न का शुरुआती मैच नहीं खेल पाए थे। अब मुंबई को रविवार से बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले दूसरे दौर के मैच में नई सलामी जोड़ी उतारनी होगी।
मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ को एक पारी और 155 रन से हराकर रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न की शुरुआत की थी। यह मैच तीन दिन में ख़त्म हुआ और इस जीत से मुंबई को सात अंक मिले।
रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे दौर के लिए मुंबई की टीम :
सिद्धेश लाड (कप्तान), आकाश आनंद, सरफ़राज़ ख़ान, सुवेद पारकर, हार्दिक तमोरे, अथर्व अंकोलकर, तनुष कोटियान, शम्स मुलानी, मुशीर ख़ान, मोहित अवस्थी, तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूज़ा, दिव्यांश सक्सेना, अंगकृष रघुवंशी और सूर्यांश शेडगे।
बता दें कि रणजी ट्रॉफी में मुंबई का लंबे समय तक दबदबा रहा है और इस बार भी शुरुआत अच्छी हुई है। जायसवाल और शार्दुल ठाकुर के जाने के बाद भी इस टीम में सरफराज खान, मुशीर खान, सिद्धेश लाड जैसे शानदार खिलाड़ी हैं। आईपीएल स्टार तुषार देशपांडे भी शामिल हैं। अंगकृष रघुवंशी के आने से टीम मजबूत हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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