Yashasvi Jaiswal IND vs NZ Test: यशस्वी जायसवाल क्राइस्टचर्च टेस्ट में खाता भी नहीं खोल पाए। मैट हेनरी ने उन्हें भारतीय पारी के पहले ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। जायसवाल ने WTC में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा।

यशस्वी जायसवाल के 0 पर आउट होने के साथ भारतीय टीम का क्राइस्टचर्च टेस्ट में आगाज अच्छा नहीं रहा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मेजबान न्यूजीलैंड को 356 रनों पर समेट दिया। दूसरे दिन के दूसरे सेशन में जब भारतीय टीम बैटिंग के लिए उतरी तो पारी का आगाज अच्छा नहीं रहा। मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर भारत को बड़ा झटका दिया। इसी के साथ जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व कप्तान विराट कोहली को पछाड़ दिया है। जायसवाल का यह WTC इतिहास में 8वां डक है।

यशस्वी जायसवााल कैसे बने मैट हेनरी का शिकार मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल के खिलाफ जान बुना और प्लान के तहत आउट किया। राउंड द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए मैट हेनरी ने पहली पांच गेंदें बाहर की तरफ डाली। बाहर जाती गेंदों पर जायसवाल ने ज्यादा प्रयास नहीं किया, मगर वह यह नहीं जानते थे कि कीवी गेंदबाज उन्हें सेट कर रहा है। जायसवाल पहली पांच गेंदें खेलने के बाद रिलैक्स हो चुके थे क्योंकि हर गेंद विकेट से काफी दूर थी। हालांकि यही मैट हेनरी का प्लान था। ओवर की आखिरी गेंद उन्होंने ओवरपिच की और सीधा विकेट में डाली। यह ओवर की पहली गेंद थी जिस पर हेनरी ने विकेट पर निशाना साधा था। नतीजा यह रहा कि जायसवाल इस गेंद को समझ नहीं पाए और पिच से मिली मूमेंट के चलते वह बीट हो गए और गेंद सीधा स्टंप पर जाकर लगी। भारत को इस तरह बिना खाता खुले पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा।

यशस्वी जायसवाल ने 0 पर आउट होकर कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए? यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर का यह 8वां डक है।

WTC इतिहास में वह सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं।

जायसवाल के ऊपर इस लिस्ट में दो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही हैं।

यशस्वी जायसवाल ने WTC इतिहास में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले भारतीयों की लिस्ट में विराट कोहली (7) को पछाड़ा है।

जायसवाल सभी SENA देशों में 0 पर आउट होने वाले 6ठे भारतीय और पहले प्रॉपर बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले बुमराह, जहीर खान, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और इशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं। WTC इतिहास में बतौर भारतीय सबसे ज्यादा डक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम है। वह इस चैंपियनशिप में कुल 23 बार 0 पर आउट हुए हैं। बुमराह बतौर भारतीय नहीं बल्कि ओवरऑल इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। वहीं मोहम्मद सिराज 16 बार यह कारनामा कर ओवरऑल लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। यशस्वी जायसवाल बतौर भारतीय 8 डक के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पछाड़ा है, जो WTC में 7 बार 0 पर आउट हुए थे। टॉप-5 में इनके अलावा मोह्मद शमी हैं, जो भी 7 बार 0 पर आउट हुए हैं। वहीं आर अश्विन और चेतेश्वर पुजारा 6-6 बार के साथ लिस्ट में मौजूदा हैं। बात भारतीय कप्तान शुभमन गिल की करें तो वह WTC में अभी तक 5 बार 0 पर आउट हो चुके हैं।

WTC में 0 पर आउट होने वाले टॉप-5 भारतीय