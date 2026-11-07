यशसवी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में फिर ठोका शतक, 76 रन तो सिर्फ चौके-छक्के लगाकर बटोरे
Yashasvi Jaiswal Century: सलामी बल्लेबाज यशसवी जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरी लगाई है। हालांकि, यशस्वी शतक जड़ने के बाद ज्यादा देर नहीं टिके।
भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच तीसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच लिंकन के मैदान पर खेला जा रहा है। शनिवार को मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा। हालांकि, सलामी बल्लेबाज यशसवी जायसवाल न्यूजीलैंड ए के खिलाफ फिर शतक ठोकने में कामयाब रहे। इंडिया ए टीम के लिए यशस्वी ने 138 गेंदों में 102 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में गेंद को 18 बार बाउंड्री के पार पहुंचाया। उन्होंने 16 चौके और दो छक्के जड़े। उन्होंने 76 सिर्फ बाउंड्री लगाकर बटोरे। उन्होंने 127 गेंदों में सैकड़ा बनाया। यशस्वी ने 44वें ओवर में लगातार दो चौके लगाकर शतक पूरा किया। हालांकि, यशस्वी ने सेंचुरी के बाद 11 और गेंद खेलीं मगर एक रन ही जुटा सके। उन्होंने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की दूसरी पारी में 162 गेंदों में नाबाद 155 रन बनाए थे, जिसमें 15 चौके और 6 सिक्स शामिल हैं।
यशस्वी ने की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप
लिंकन में टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी इंडिया ए टीम ने शानदार आगाज किया। यशस्वी और साई सुदर्शन ने 175 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। 24 वर्षीय यशस्वी की पारी का अंत 47वें ओवर में हुआ। डैनरू फर्न्स ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी को कैमरून पॉल के हाथों लपकवाया। इसके बाद, सुदर्शन ने देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 रन जोड़े। पडिक्कल सस्ते में लौटे। उन्होंने 53 गेंदों में दो चौकों के जरिए 15 रन जुटाए। पडिक्कल 63वें ओवर में जारोड मैके का शिकार बने। 70वें ओवर में मौसम का मिजाज बिगड़ा गया, जिसके चलते अंपायर ने स्टंप्स की घोषणा कर दी। स्टंप्स के समय भारत का पहली पारी में स्कोर 69.3 ओवर में 227/2 था। सुदर्शन 205 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाकर नाबाद हैं। कप्तान जुरेल ने 24 गेंदों में नाबाद 12 रन जोड़े हैं।
बुमराह, जडेजा और प्रसिद्ध इंडिया ए के लिए खेल रहे
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लिंकन में इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं ताकि 19 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकें। बुमराह ने अपना आखिरी मैच एशियन गेम्स 2026 के फाइनल के रूप में तीन अक्टूबर को खेला था। इसके बाद उन्हें कार्यभार प्रबंधन के तहत न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में नहीं रखा गया। प्रसिद्ध हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की चोट से उबरकर आए हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज को काफी महत्व दे रहा है और इसलिए उसके कई सीनियर खिलाड़ी न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेल रहे हैं। इससे उन्हें यहां की हवादार और ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल होने का मौका मिला है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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