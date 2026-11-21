यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सरजमीं पर पहले मैच में फोड़ा था 'शतकीय बम', अब न्यूजीलैंड में दमदार शुरुआत
यशस्वी जायसवाल ने सेना देशों में से साउथ अफ्रीका छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड में खेलने का अनुभव ले लिया है। इन 3 देशों में अपने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दमदार पारी खेली है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय बम फोड़ने के बाद न्यूजीलैंड की सरजमीं पर दमदार शुरुआत की है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का यह पहला टेस्ट मुकाबला है। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में जायसवाल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 89 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। हालांकि, वे बेशकीमती शतक बनाने से चूके गए। इस मैच की एक पारी यशस्वी जायसवाल की शेष है, जिसमें उनके पास शतक लगाने का शानदार मौका है। भारतीय टीम के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने साल 2023 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था तब से लेकर अब तक वे लगातार भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान जायसवाल के बल्ले से आधे दर्जन से अधिक शतक और दर्जन भर से अधिक अर्धशतक निकल चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अब तक जितने बड़े देशों में अपनी बल्लेबाजी का परिचय दिया है, वहां शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है।
यशस्वी जायसवाल ने अपना डेब्यू वेस्टइंडीज की सरजमीं से किया था। अपने टेस्ट करियर की पहली ही पारी में उन्होंने शतकीय बम फोड़ा था और 175 रनों की शानदार पारी खेली थी। वेस्टइंडीज के बाद जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बल्लेबाजी की, जहां अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्हें शून्य पर आउट होना पड़ा। हालांकि, दूसरी पारी में उन्होंने शानदार पलटवार करते हुए डैडी हंड्रेड बनाया था। यशस्वी जायसवाल ने कंगारुओं के खिलाफ दूसरी पारी में 161 रन बनाए। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं का स्वाद चख लेने और वहां अच्छी शुरुआत देने के बाद यशस्वी जायसवाल भारतीय सरजमीं पर लौटे, जहां उन्होंने अपने पहले मैच में पहली पारी में 80 और दूसरी पारी में 15 रनों का योगदान दिया। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों में इंग्लैंड के खिलाफ ये रन बनाए थे। भारत के बाद यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की परिस्थितियों का भी स्वाद चखा, जहां उन्होंने अपनी पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ा। जायसवाल के बल्ले से पहली पारी में 101 रन निकले। वहीं, दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ चार रनों का योगदान दिया। अब न्यूजीलैंड की जमीन पर भी जायसवाल ने मजबूत शुरुआत दी है। उन्होंने पहली पारी में 85 रन बनाए हैं और दूसरी पारी का इंतजार है।
यशस्वी जायसवाल का बड़े देशों में पहला टेस्ट मैच
वेस्टइंडीज – 175
ऑस्ट्रलिया – 0, 161
भारत ( इंग्लैंड के खिलाफ) – 80,
इंग्लैंड – 101, 4
न्यूजीलैंड – 85
इस तरह यशस्वी जायसवाल के इन आंकड़ों को देखकर समझ आता है कि अब तक खेल गए सभी बड़े देशों की सरजमीं पर अपने शुरुआती मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। वे सेना दशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में खेल चुके हैं और शुरुआती मैच में दमदार प्रदर्शन करके खुद की काबिलियत को दिखाया है। उन्होंने वेस्टइंडीज और भारत की स्पिन फ्रेंडली और धीमी पिचों पर भी रन बनाकर दिखाया है। 8 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले जायसवाल ने भारत के लिए अब तक लाल गेंद के कुल 32 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 58 पारियों में 48.16 की शानदार औसत और 67.14 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2697 रन बनाए हैं। उन्होंने अब तक अपने टेस्ट करियर में कुल 7 शतक, चौदह अर्धशतक और दो दोहरे शतक लगाए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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