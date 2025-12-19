बीमार होने के बाद तेजी से घटा यशस्वी जायसवाल का वजन, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

संक्षेप: पेट दर्द की शिकायत के बाद स्टार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई है लेकिन पिछले 2 दिनों में उनका वजन तेजी से घटा है। डॉक्टरों ने उन्हें अगले 7 से 10 दिनों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल को पेट में दर्द शुरू हुआ। दर्द के बाद भी वह पुणे में खेले लेकिन मैच के बाद उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब उन्हें पिंपरी चिंचवाड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच में पता चला कि उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीमार होने के बाद यशस्वी जायसवाल का वजन करीब 2 किलोग्राम तक घट गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिलहाल वह मुंबई में हैं।

जायसवाल की सेहत को देखते हुए अब आने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के पहले मैच में उनकी उपलब्धता संदिग्ध है। अगले महीने न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज भी है। इस वजह से बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी जायसवाल की सेहत को मॉनिटर कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे मैच की सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है।

टीओआई की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि जायसवाल फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े। सूत्र ने कहा, 'यह फुड पॉइजनिंग है। उन्होंने पुणे के होटल में कुछ खाया था, जिसकी वजह से ये हुआ। दर्द था लेकिन समय से इलाज की वजह से अब वह बहुत बेहतर हैं। पिछले 2 दिनों में उनका 2 किलोग्राम वजन पहले ही कम हो चुका है। डॉक्टरों ने उनसे कम से कम अगले 7 से 10 दिन तक आराम को कहा है।'