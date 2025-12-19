Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Yashasvi Jaiswal s weight dropped rapidly after falling ill know the latest health update
बीमार होने के बाद तेजी से घटा यशस्वी जायसवाल का वजन, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

बीमार होने के बाद तेजी से घटा यशस्वी जायसवाल का वजन, जानें ताजा हेल्थ अपडेट

संक्षेप:

पेट दर्द की शिकायत के बाद स्टार क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अस्पताल से तो छुट्टी मिल गई है लेकिन पिछले 2 दिनों में उनका वजन तेजी से घटा है। डॉक्टरों ने उन्हें अगले 7 से 10 दिनों तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है।

Dec 19, 2025 10:16 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल को पेट में दर्द शुरू हुआ। दर्द के बाद भी वह पुणे में खेले लेकिन मैच के बाद उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब उन्हें पिंपरी चिंचवाड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच में पता चला कि उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीमार होने के बाद यशस्वी जायसवाल का वजन करीब 2 किलोग्राम तक घट गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिलहाल वह मुंबई में हैं।

जायसवाल की सेहत को देखते हुए अब आने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के पहले मैच में उनकी उपलब्धता संदिग्ध है। अगले महीने न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज भी है। इस वजह से बीसीसीआई की मेडिकल टीम भी जायसवाल की सेहत को मॉनिटर कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे मैच की सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है।

एआई से तैयार इन्फोग्राफिक्स

टीओआई की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि जायसवाल फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े। सूत्र ने कहा, 'यह फुड पॉइजनिंग है। उन्होंने पुणे के होटल में कुछ खाया था, जिसकी वजह से ये हुआ। दर्द था लेकिन समय से इलाज की वजह से अब वह बहुत बेहतर हैं। पिछले 2 दिनों में उनका 2 किलोग्राम वजन पहले ही कम हो चुका है। डॉक्टरों ने उनसे कम से कम अगले 7 से 10 दिन तक आराम को कहा है।'

कंप्लीट रेस्ट के डॉक्टरी सलाह के बाद यशस्वी जायसवाल शायद ही विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का पहला मैच खेल पाएं। 24 दिसंबर को मुंबई का सिक्किम के खिलाफ मुकाबला है जिसमें रोहित शर्मा भी खेलेंगे। अगर जायसवाल की रिकवरी तेजी से होती है तो वह 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुंबई के दूसरे मैच में खेल सकते हैं।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Yashasvi Jaiswal Vijay Hazare Trophy
